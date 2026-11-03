Công an TPHCM tiếp nhận 22 công dân bị Mỹ trục xuất

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, trước khi xuất cảnh, những người này đều cư trú tại thành phố. Trong thời gian sinh sống tại Mỹ, họ vi phạm pháp luật, không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp nên bị áp dụng biện pháp trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam.

Công an TPHCM tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị phía Hoa Kỳ trục xuất về nước. Ảnh: CA

Công tác tiếp nhận được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về đối ngoại, an ninh, an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau khi tiếp nhận, Công an TPHCM rà soát hoàn cảnh từng người để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM đã tổ chức ít nhất 7 đợt tiếp nhận công dân Việt Nam bị phía Mỹ trục xuất về nước.

Công an làm việc, tìm hiểu hoàn cảnh từng công dân để có phương án hỗ trợ phù hợp. Ảnh: CA

Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú trái phép; đồng thời đấu tranh với những hành vi lợi dụng hoạt động trao trả, trục xuất để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan công an cũng mong người dân có cái nhìn cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để những người trở về sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khuyến cáo công dân Việt Nam khi sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm.