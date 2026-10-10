Công an TPHCM: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn

Nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đồng thời kiểm tra năng lực chỉ huy điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, ngày 10/10, Công an TPHCM (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Đại biểu tham dự buổi thực tập

Đây là phương án diễn tập quy mô cấp Công an Thành phố, với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng như: Công an, y tế, Điện lực, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.

Tại buổi thực tập phương án PCCC và CNCH, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác triển khai phương án, xem phim vận hành cơ chế thực tập và tham quan phần thực binh xử lý tình huống sự cố cháy nổ…

Một số hình ảnh tại buổi thực tập

Tham gia phần thực binh xử lý tình huống sự cố cháy nổ có hơn 380 người, 28 phương tiện thiết bị chữa cháy chuyên dụng. Đồng thời huy động lực nhiều lực lượng phối hợp như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở…

Ghi nhận khi xảy ra sự cố cháy, hệ thống báo cháy tự động cơ sở kích hoạt báo cháy, đội PCCC và CNCH cơ sở đã cháy nhanh chóng báo động, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy được trang bị tại chỗ để khống chế đám cháy. Đồng thời, báo tin về Trung tâm 114 và triển khai các biện pháp chữa cháy, hướng dẫn mọi người di chuyển đến nơi an toàn. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã nhanh chóng có mặt với thiết bị chuyên dụng như: xe thang, xe chữa cháy, đồ bảo hộ, bình dưỡng khí trên vai, dây cứu hộ… triển khai đội hình chữa cháy và ứng cứu người bị nạn. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã tạo thế trận tấn công tổng lực và khống chế được đám cháy.

Buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH đã diễn ra thành công, an toàn, đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đây là dịp quan trọng để kiểm tra tính sẵn sàng, sự phối hợp giữa Đội PCCC cơ sở với lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp và các lực lượng chức năng khác, đồng thời cũng là dịp để các lực lượng tham gia thực tập đánh giá lại toàn bộ các quy trình, kiểm tra, rà soát, vận hành các trang thiết bị PCCC, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao khả năng ứng phó thực tế của từng lực lượng trong xử lý tình huống cháy.