Công an TPHCM: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 bằng tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ

Hội nghị do Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc CATP, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố (CATP)- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP, các thành viên Ban Chỉ đạo 57 CATP và các tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 57 CATP.

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Tại hội nghị, CATP triển khai các Quyết định của Giám đốc CATP về kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 CATP, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57 trong 9 tháng năm 2026 và các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong Quý III năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 57 CATP đã ban hành 120 văn bản để thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57. Trong đó triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số (CĐS) trong CATP; tổ chức phát động "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số (CDS), đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" trên địa bàn Thành phố.

Tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành phố sau khi hợp nhất, CATP đã triển khai đầy đủ và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản của các cấp về thực hiện Nghị quyết 57. Trong đó, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, cập nhật kết quả và đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an, UBND Thành phố phân công, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đồi mới sáng tạo phục vụ hiệu quả công tác Công an.

Quang cảnh hội nghị

Để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị, CATP đã ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, CĐS, chuyển đổi xanh", đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội nghị KOL toàn quốc, tham mưu tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Vì một không gian mạng văn minh cho mỗi người" và tổ chức ra mắt Câu lạc bộ truyền thông tuổi trẻ CATP. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để hoàn thiện thể chế, phát triển dữ liệu, CATP chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, đối mới sáng tạo và CĐS trong lực lượng Công an, đã ban hành nhiều văn bản đề xuất bổ sung đối tượng được áp dụng mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về CĐS và rà soát, kiến nghị điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ liên quan đến quản lý, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS. Kết quả rà soát 19 cơ sở dữ liệu (CSDL) do Bộ Công an chủ trì trong CATP có 11 CSDL đã triển khai, đưa vào vận hành và đang tiếp tục được tạo lập, cập nhật qua hệ thống nghiệp vụ và thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời được kết nối, chia sẻ theo phân quyền của Bộ Công an. Trong đó, CATP đã cập nhật 7.824.373 hồ sơ căn cước, 7.139.518 hồ sơ định danh điện tử (ĐDĐT), định danh tổ chức; 5.289.626 hộ với 16.113.058 nhân khẩu trong dữ liệu dân cư, cư trú. 04 CSDL đang triển khai, tạo lập. 04 CSDL chưa hoàn thành điều kiện triển khai chờ hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

CATP tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đấy mạnh ứng dụng KHCN. Các đơn vị trong CATP đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều phần mềm, nền tảng số, mô hình ứng dụng KHCN phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) và cải cách hành chính (CCHC). Một số sản phẩm nổi bật đã được triển khai như: “Hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành xây dựng TPHCM không ma túy, "Hệ thống theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết”, "Phần mềm quản lý vụ án, vụ việc”, “ Phần mềm nội bộ trong CATP”, đồng thời hoàn hành lắp đặt 23/23 phòng xét xử trực tuyến tại các trại và phân trại trực thuộc CATP. Qua đó đã có nhiều sáng kiến, công trình tiêu biểu được Bộ Công an, CATP công nhận góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thúc đẩy CĐS toàn điện trong lực lượng CATP.

Để bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn thông tin, CATP tiếp tục tham mưu và trình UBND Thành phố phê duyệt, ban hành Đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố; tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện xác định, phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin và triển khai biện pháp bảo vệ an ninh mạng (ANM)- hệ thống thông tin quan trọng; tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tại Thành phố.

CATP còn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm ANM, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng với 16 đơn vị. Phối hợp Cục An ninh mạng rà soát, kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát ANM đối với 19 hệ thống thông tin cấp độ 3 trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát ANM với Trung tâm ANM quốc gia.

CATP đã tổ chức 04 đợt diễn tập phương án đảm bảo ANM đối với 06 Hệ thống thông tin. Trong đó, ngày 24/9/2026, CATP phối hợp Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và các đơn vị chuyên môn khai mạc chương trình "Diễn tập thực chiến đảm bảo ANM Thành phố năm 2026", sự kiện kéo dài 5 ngày nhằm rà soát toàn diện năng lực phòng thủ, phản ứng nhanh trước các nguy cơ tấn công mạng nhắm vào hạ tầng số quan trọng của Thành phố.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, CATP đã phối hợp, chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn như: Nâng cao kiến thức, kỹ năng số theo khung năng lực số trong CATP; Tập huấn công tác số hóa hồ sơ, tài liệu về cư trú trong tàng thư căn cước, cư ưú; Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng KHCN, CĐS, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, hội, công đoàn; Triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức về Nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV trên nền tảng "Bình dân học vụ số Công an nhân dân".

CATP chủ trương giao Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, lựa chọn, điều động, bố trí cán bộ đủ năng lực để đảm nhận công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin số, CĐS, đồng thời duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Công tác CCHC gắn với KHCN và đổi mới sáng tạo, CATP đã chủ động rà soát và đề xuất, kiến nghị Bộ Công an cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong nội bộ và TTHC về cấp phép của ngành Công an

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngành Công an đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 7.369.103/7.438.258 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,07%).

Về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu, 100% hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh hằng ngày được số hóa và lưu trữ; tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực hiện trên môi trường điện tử 1.339.730/1.339.730 (đạt tỷ lệ 100%); Công an các đơn vị, địa phương gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành số hóa 100% tài liệu lưu trữ, tài liệu hình thành phố biến trong 03 năm gần nhất.

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVC) đối với các đơn vị trực thuộc CATP đạt 99,94%

Ngoài ra, nhằm ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Cổng DVC Quốc gia do Bộ Công an chủ trì, CATP đã tiến hành khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (HCC) Thành phố và 05 Trung tâm Phục vụ HCC cấp xã. Qua đó, đã phối hợp tham mưu UBND Thành phố ban hành Báo cáo tình hình chuyển đổi Cổng DVC Quốc gia và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN

Thực hiện Đề án 06 về phát triển, ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực, CATP tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 06; Kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển CDS" và ứng dụng CDS Thành phố. Một số kết quả nổi bật: Mô hình Trạm CDS tích hợp đa tiện ích: đã triển khai 10 trạm tại 08 phường, ghi nhận 96.167 lượt người dân sử dụng với tỷ lệ hài lòng đạt 100%. CATP đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình đến 100% phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

CATP triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính: thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm ADN và 4.803 trường hợp đăng ký lấy mẫu đợt 2, dự kiến sẽ tổ chức thu mẫu từ ngày 12 đến ngày 15/11/2026.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP tham dự hội nghị

Đến nay, 168/168 phường, xã, đặc khu đã kiện toàn và thành lập mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" đi vào hoạt động hỗ trợ các trường hợp báo tử trên địa bàn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ gương mẫu, đi đầu trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06, CATP đã thực hiện đánh giá, tự chấm điểm, xếp loại người đứng đầu đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 57, các tháng 7, 8 và 9 năm 2026 đều được Bộ Công an ghi nhận xếp loại Xuất sắc.

Kết quả thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, CATP đã ban hành Kế hoạch số 6080/KH-CATP ngày 12/7/2026 thực hiện hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS, đã đề ra 29 nhiệm vụ để thực hiện từ ngày 10/7/2026 đến ngày 30/11/2026. Trong đó, có 08 nhiệm vụ do Bộ Công an giao; 13 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 57 Thành phố giao và 08 nhiệm vụ do Công an Thành phố tự đề ra. Qua gần 03 tháng triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay các đơn vị đã tham mưu hoàn thành đúng tiến độ 05/29 nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng- Giám đốc CATP biểu dương các đơn vị vì đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 57 đạt được một số kết quả nhất định nêu trên. Theo đồng chí Giám đốc CATP, trong thời gian tới phải thường xuyên rà soát, kiểm đếm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố giao. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tham mưu thực hiện có hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành phố. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với các nội dung đã báo cáo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện dự toán kinh phí phục vụ KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS năm 2027.

Tập trung tham mưu hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm ANM Thành phố, đẩy nhanh các thủ tục có liên quan, bảo đảm hoàn thành, đưa Trung tâm vào hoạt động theo đúng tiến độ; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát ANM, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó sự cố ANM trên địa bàn Thành phố. Sớm xây dựng và hoàn thiện phần mềm “Đăng ký thăm gặp phạm nhân qua cổng DVC Quốc gia”. Triển khai phần mềm tích hợp 113 (sáp nhập với phần mềm tích hợp 114) vào hệ thống Trung tâm chỉ huy của CATP nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân được thuận tiện hơn. Mô hình này sẽ được chính thức ra mắt triển khai rộng rãi trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 20/10.

Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình Đề án 06 trọng tâm là mô hình Trạm CDS trên địa bàn Thành phố. Rà soát, đánh giá, chuẩn hóa và nhân rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả; tiếp tục tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về KHCN, đổi mới sáng tạo nhằm hình thành phong trào nghiên cúu, ứng dụng công nghệ trong toàn lực lượng CATP.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ gương mẫu, đi đầu đã đăng ký với Bộ Công an; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghên về CĐS trong CATP; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá người đứng đầu và tổ chức đánh giá mô hình "Đơn vị số"…

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh: “Nghị quyết 57 như hơi thở, nhịp đập trái tim để cùng Thành phố phát triển. Muốn thực hiện Nghị quyết thắng lợi thì mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực gương mẫu, đi đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ”.