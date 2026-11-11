Công an TPHCM thông báo truy tìm điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra liên quan vụ trộm cắp tài sản

Tang vật chưa được thu hồi là một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S25 Ultra, màu Titanium Gray.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 29/7/2026 tại khu vực bãi biển Đồi Nhái, phường Phước Thắng, TPHCM.

Quá trình điều tra, xác minh, bị can Nguyễn Sơn Hải đã có hành vi trộm cắp tài sản là 03 chiếc điện thoại di động. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 02/03 chiếc điện thoại nói trên. Tuy nhiên, vẫn còn 01 chiếc điện thoại chưa được thu hồi.

Bị can Nguyễn Sơn Hải

Tang vật đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm là điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S25 Ultra, màu Titanium Gray, có số IMEI: 353551776145059.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và thu hồi tang vật, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát đi thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết. Trường hợp người dân có thông tin liên quan hoặc hiện đang sử dụng chiếc điện thoại có đặc điểm nêu trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ số 05 Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng, TPHCM hoặc qua số điện thoại 0932.607.383 (gặp Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Đức Thắng).

Việc thông báo, lan tỏa thông tin truy tìm tang vật rất cần sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân. Mọi thông tin liên quan đến chiếc điện thoại đang được truy tìm sẽ góp phần hỗ trợ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM trong quá trình điều tra, xác minh vụ án.