Công an TPHCM tăng sức mạnh trước 'đại chiến' Buriram United

Cú hích từ đợt hội quân đội tuyển quốc gia

Ngay sau khi khép lại trận đấu với đội tuyển Đài Loan tại giải giao hữu Casper Cup 2026 ngày 11/11, bốn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM, gồm: thủ môn Lê Giang Patrik, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức, đã được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đồng ý cho trở về hội quân cùng CLB chủ quản.

Quyết định này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban huấn luyện đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik và lãnh đạo CLB Công an TPHCM. Trong bối cảnh lịch thi đấu ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia (ĐTQG) giai đoạn cuối năm 2026 khá dày đặc, việc sớm có được bốn nhân tố chủ chốt giúp đội bóng ngành Công an có thêm một tuần quý giá để ổn định đội hình, phục hồi thể lực và hoàn thiện đấu pháp cho đấu trường Đông Nam Á.

Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức

Không chỉ được bổ sung lực lượng đúng thời điểm, Công an TPHCM còn đón nhận nguồn động lực tích cực từ màn trình diễn của các cầu thủ trong màu áo ĐTQG. Casper Cup 2026 được HLV Kim Sang-sik xem là dịp quan trọng để rà soát lực lượng, đánh giá khả năng thích nghi của những gương mặt mới, hướng đến các mục tiêu dài hạn. Tại giải đấu này, những cầu thủ của đội bóng Công an TPHCM đã để lại dấu ấn đáng chú ý.

Nổi bật nhất là tiền đạo Olaha Mạnh Đức khi anh lập tức ghi bàn trong trận đấu đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Quốc Cường cũng cho thấy sự chững chạc cùng khả năng quán xuyến tuyến giữa ấn tượng. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự hài lòng: "Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình". Những lời động viên từ HLV trưởng ĐTQG chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho bộ đôi này khi trở lại sân chơi cấp CLB.

Tự tin tiếp đón "nhà vua"

Sự trở lại đúng lúc của bộ tứ Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng của CLB Công an TPHCM tại đấu trường khu vực.

Ở lượt trận mở màn bảng B, Lê Giang Patrik cùng các đồng đội từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi đối đầu với một đại diện khác của bóng đá Thái Lan là Ratchaburi. Dù nhập cuộc tự tin và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Olaha Mạnh Đức, sự thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định đã khiến đội bóng đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. Vì vậy, cuộc tiếp đón Buriram United ở lượt trận thứ hai, diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/11, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đại diện V-League.

Thử thách dành cho Công an TPHCM được dự báo rất lớn. Buriram United không chỉ là thế lực hàng đầu của bóng đá Thái Lan với dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng và các ngoại binh đẳng cấp, mà còn là đương kim vô địch Shopee Cup sau hai lần liên tiếp đăng quang. Đối đầu với một tập thể giàu bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Buriram, đội chủ nhà cần có sự chuẩn bị tốt nhất ở cả ba tuyến.

Ở hàng phòng ngự, kinh nghiệm cùng khả năng phản xạ của thủ thành Lê Giang Patrik kết hợp với sức trẻ của hậu vệ Nguyễn Nhật Minh được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm tựa vững chắc trước sức ép tấn công từ đội khách. Trong khi đó, ở tuyến trên, sự phối hợp giữa tiền vệ Quốc Cường và chân sút Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén, đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Buriram.

Chia sẻ trước thềm trận đấu, thủ môn Lê Giang Patrik thể hiện sự tôn trọng đối thủ nhưng cũng không giấu quyết tâm: "Chúng tôi biết Buriram là đội bóng rất mạnh. Họ đã hai lần liên tiếp vô địch giải đấu này. Buriram là một CLB lớn của Thái Lan và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi rất mong chờ cuộc đối đầu này và mong người hâm mộ đến cổ vũ”.

Trận đấu giữa Công an TPHCM và Buriram United sẽ diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương cũ). Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả cùng tín hiệu tích cực về lực lượng từ đội tuyển quốc gia, Công an TPHCM có thêm cơ sở để hướng đến một màn trình diễn ấn tượng và kết quả thuận lợi trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.