Công an TPHCM ra mắt 'Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp' và 'Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ'

​Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Trần Hồng Minh, Thượng tá Phan Huy Văn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc TPHCM và đại diện chỉ huy các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự buổi lễ

​Sự kiện được tổ chức trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức tại buổi lễ ra mắt

​Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe công bố các quyết định thành lập và ra mắt hai mô hình. Trong đó, Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp ra đời nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, phản ứng nhanh và chỉ đạo xử lý kịp thời các tin báo, tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình giúp tăng cường khả năng kết nối, điều phối lực lượng tác chiến tức thời, phục vụ Nhân dân nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt

​Song song đó, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an TP.HCM đóng vai trò là hạt nhân tập hợp, kết nối cán bộ, chiến sĩ có năng lực, đam mê nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào công tác chuyên môn. Câu lạc bộ cũng mở rộng huy động sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức KHCN ngoài lực lượng, tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm, phát triển các giải pháp công nghệ thiết thực phục vụ yêu cầu thực tiễn. Hoạt động của hai mô hình chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc Công an Thành phố và Ban Chỉ đạo 57 Công an Thành phố.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP phát biểu

​Việc chính thức ra mắt và đi vào hoạt động của hai mô hình trong sáng nay thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Thành phố với các sở, ban, ngành UBND Thành phố; đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an TP.HCM trong việc xây dựng lực lượng tinh gọn, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số.

Phòng thông tin chỉ huy Công an TP.HCM ứng dụng công nghệ số