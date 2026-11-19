Giữ vững an toàn các công trình dầu khí trọng điểm

Hội nghị do ông Mai Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM, gồm: Phòng Tham mưu, An ninh kinh tế, An ninh nội địa, An ninh đối ngoại, Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động; Công an các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Vietsovpetro cho biết, trong năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietsovpetro cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí được triển khai đồng bộ, chủ động, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, Vietsovpetro đã tổ chức bảo vệ an toàn 25 mục tiêu, công trình dầu khí trọng điểm trên bờ, trong đó có các khu vực quan trọng như Tiểu khu I, Khu tập thể 5 tầng, Trung tâm Y tế, tòa nhà HH1 và các cơ sở phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua việc duy trì cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, lực lượng Công an và các đơn vị chức năng của Vietsovpetro đã chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ tài sản, con người và duy trì hoạt động ổn định tại các công trình dầu khí.

Ông Mai Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro chủ trì hội nghị

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được Vietsovpetro quan tâm triển khai, gắn với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Trong năm, Vietsovpetro đã tổ chức hơn 8 hội nghị, hội thảo và các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khủng bố, phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và tác hại của rượu bia. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn tại nơi làm việc.

Công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong môi trường lao động dầu khí, nhất là tại các công trình trên biển, nơi yêu cầu về an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Trong năm 2026, Vietsovpetro đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tổ chức 15 lượt kiểm tra đột xuất đối với hơn 1.000 lượt cán bộ, công nhân viên tại sân bay Vũng Tàu và các công trình dầu khí trên bờ, trên biển.

Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Vietsovpetro

Qua kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy. Các trường hợp này đã được đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy lao động. Việc tăng cường kiểm tra đột xuất không chỉ góp phần phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm mà còn nâng cao tính răn đe, ý thức tự giác chấp hành quy định về phòng, chống ma túy trong đội ngũ người lao động, nhất là tại những vị trí công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Cùng với công tác phòng, chống ma túy, việc quản lý lao động là người nước ngoài cũng được hai bên chú trọng thực hiện. Vietsovpetro đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TPHCM trong công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, an toàn đối với công dân Liên bang Nga đang làm việc, sinh sống tại Khu tập thể 5 tầng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

Tăng cường phối hợp, chủ động trước mọi tình huống

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM, Công an các phường và các đơn vị của Vietsovpetro đã tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các nội dung cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu quả trao đổi, chia sẻ thông tin; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại các công trình dầu khí. Đặc biệt, công tác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, quản lý người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đại diện lực lượng Công an TPHCM ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Vietsovpetro trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và giải quyết các vụ việc liên quan. Thực tiễn cho thấy, việc duy trì thường xuyên cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và bảo đảm an toàn cho hoạt động dầu khí. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, tăng cường công tác dự báo, chủ động nhận diện những nguy cơ mới về an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí năm 2026. Đồng thời, ông đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của các lực lượng chức năng thuộc Công an TPHCM trong việc bảo vệ an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, góp phần tạo môi trường ổn định để Vietsovpetro hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Về nhiệm vụ năm 2027, lãnh đạo Vietsovpetro đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tại các công trình dầu khí; chú trọng phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM và Công an các địa phương; duy trì hiệu quả chế độ trao đổi thông tin, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ an toàn con người, tài sản và các công trình dầu khí, tạo điều kiện thuận lợi để Vietsovpetro thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2027.