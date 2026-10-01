Công an TPHCM: Những thế trận phát huy sức mạnh toàn diện để bảo đảm bình yên cho Thành phố: Kỳ cuối: Nguồn vốn - đòn bẩy tạo động lực để người tái hòa nhập cộng đồng vươn lên

Nguồn vốn vay có thể xem là "chiếc phao", là "đòn bẩy" tạo động lực mở ra công ăn việc làm - yếu tố tiên quyết, bên cạnh sự động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần của Công an và các cấp chính quyền tại địa phương để người lẫm lỗi vượt lên chính mình.

Chính sách nhân đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước

Tại lễ ký kết, đồng chí Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc CATP - nhấn mạnh việc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung đã được ký kết, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của từng địa bàn. Trong đó, chú ý thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách người CHXAPT và cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người CHXAPT có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, từ đó phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố thẩm định, giải quyết vay và giám sát việc sử dụng vốn vay theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về THNCĐ, trong đó có chính sách vay vốn theo Quyết định số 22 và 08 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư và người CHXAPT về cư trú tại địa phương nắm bắt được chủ trương, điều kiện được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Nhằm tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong công tác triển khai chính sách vay vốn theo Quyết định số 22 và 08 của Thủ tướng Chính phủ giữa CATP và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp trong thực hiện Quyết định số 22 trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2026 - 2031, trong đó đề ra các nội dung, hình thức phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban thuộc hai cơ quan trong quá trình thực hiện.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội phường Đông Hưng Thuận chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng cần hỗ trợ vốn

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2031 đánh dấu một bước tiến mới trong công tác phối hợp liên ngành nhằm hiện thực hóa các chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Sự kiện ký kết tập trung vào việc triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi then chốt, đặc biệt là hỗ trợ vốn cho người CHXAPT, người sau cai nghiện ma túy, giúp họ ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng và hạn chế tình trạng tái phạm.

Lễ ký kết kết thúc trong sự thống nhất và quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ, chiến sĩ CATP và Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Thành phố, hứa hẹn mang lại những kết quả đột phá, thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM suốt chặng đường 5 năm tới (2026 - 2031).

Được biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ban Giám đốc CATP, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người THNCĐ đã được các cấp, các ngành triển khai với nhiều cách làm thiết thực. Trong đó, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục về đăng ký cư trú, cấp căn cước, xóa án tích, lý lịch tư pháp, tạo cơ sở pháp lý để người THNCĐ yên tâm tìm việc làm, làm ăn kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; triển khai hiệu quả mô hình "5+1". Năm 2025, toàn Thành phố đã tiếp nhận 2.243 người CHXAPT về địa phương, hỗ trợ 435 người có việc làm ổn định, 80 người được vay vốn. Nhiều người đã xóa bỏ mặc cảm, có việc làm ổn định, vươn lên làm ăn chính đáng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

"Trao cần câu hơn cho con cá”!

Tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người THNCĐ năm 2026 được CATP tổ chức mới đây tại phường Phú Định, Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) - CATP phát biểu: "Mỗi người THNCĐ, người CHXAPT, người được đặc xá cần chủ động hoàn thiện giấy tờ pháp lý. Sau khi trở về địa phương, các anh, chị cần liên hệ Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn đăng ký cư trú, làm căn cước và tìm hiểu các thủ tục về xóa án tích, lý lịch tư pháp. Giấy tờ đầy đủ là điều kiện đầu tiên để đi làm, học nghề, vay vốn và ổn định cuộc sống.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng tặng quà cho các trường hợp có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống tại phường Phú Định

Mạnh dạn tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Nhà nước có chính sách hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; người CHXAPT đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các anh, chị đừng ngại hỏi, đừng ngại đề xuất; cán bộ Công an và chính quyền cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ. Mỗi người cần chấp hành nghiêm pháp luật, tỉnh táo trước cám dỗ, tuyệt đối tránh xa ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; không quay lại với các mối quan hệ xấu trước đây; không cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản định danh điện tử; cảnh giác với những lời mời "việc nhẹ lương cao", đi làm ở nước ngoài không rõ ràng... Chỉ một phút sai lầm, mọi nỗ lực làm lại cuộc đời có thể trở về con số không. Khi gặp khó khăn, mỗi người hãy tìm đến Công an, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nơi cư trú. Lực lượng Công an, chính quyền địa phương và cộng đồng luôn sẵn sàng rộng mở vòng tay, đồng hành cùng các anh, chị trên con đường làm lại cuộc đời".

Có mặt tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người THNCĐ phường Phú Định, ông Lê Kim Quốc (SN 1968) hào hứng cho biết: Do bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, 14 năm trước, tôi sa chân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy và phải chấp hành hình phạt 9 năm tù dài đằng đẵng. 5 năm qua, tôi trở về địa phương sinh sống và được Cảnh sát khu vực, Công an phường quan tâm, động viên, giúp đỡ, đến nay đã có cuộc sống ổn định với nghề bảo vệ chân chính... Tương tự, anh Thi Bửu Xuân (SN 1971) do buồn chán với gia cảnh mồ côi cha, từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi, phải sống nương tựa vào ông bà ngoại và dì ruột, rồi bị bạn bè xấu dụ dỗ, lôi kéo và sa chân vào con đường nghiện ngập ma túy.

Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP - CATP tặng quà giúp đỡ các trường hợp người THNCĐ

Được Công an phường quan tâm, động viên kịp thời, anh mạnh dạn tự đăng ký đi cai nghiện và quyết tâm làm lại cuộc đời. Hiện tại, anh bày tỏ thái độ sống tích cực và tự tin với công việc giao hàng cho các chủ tiệm kinh doanh hàng hóa ở chợ Bình Tây với mức thu nhập và cuộc sống ổn định. Hỏi về những điều anh muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, anh thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người, nhất là các bạn trẻ không nên dùng ma túy, dù chỉ một lần, bởi vì nó là liều thuốc độc tàn phá cơ thể, tàn phá tương lai, nhân cách và cuộc đời con người. Mọi người nên tránh xa và nói không với ma túy"... Ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) cũng phấn khởi chia sẻ: "Sau thời gian đi cai nghiện bắt buộc trở về địa phương sinh sống, từ tháng 8/2023, tôi quyết tâm từ bỏ hẳn ma túy vì không muốn con trai mình học theo thói xấu trước đây của cha. Hiện nay, vợ chồng tôi sống vui cùng các con, cháu bằng nghề mua bán cá và kinh doanh điện thoại cũ. Thoát được bóng đêm ma túy để trở về với gia đình, tôi quyết tâm đoạn tuyệt dứt điểm"...

Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa - CATP thăm hỏi, động viên phạm nhân vươn lên cải tạo tốt, sớm được đặc xá, trở về đoàn tụ với gia đình

Để công tác hỗ trợ THNCĐ năm 2026 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Phó trưởng Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP - CATP đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai đầy đủ các chính sách về THNCĐ. Nắm chắc tình hình, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT trở về địa phương với tinh thần "gần dân, hiểu dân, giúp dân". Giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các thủ tục hành chính về cư trú, căn cước, lý lịch tư pháp. Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP - CATP tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Công an cơ sở đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, sát nhu cầu thực tế; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả như mô hình "5+1", mô hình "quản lý, cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ người lầm lỗi". Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân THNCĐ tiến bộ và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp.

Đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận người THNCĐ vào làm việc. Đặc biệt, mỗi gia đình và bà con Nhân dân hãy mở lòng, không kỳ thị, xa lánh; động viên, giám sát và giúp đỡ người thân, hàng xóm của mình vượt qua mặc cảm. Sự bao dung của gia đình và cộng đồng chính là điểm tựa lớn nhất để người lầm lỗi không tái phạm.