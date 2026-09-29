Công an TPHCM - Những thế trận phát huy sức mạnh toàn diện để bảo đảm bình yên cho Thành phố: Kỳ 3: Xã Phú Hòa Đông: Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để làm sạch địa bàn về ma túy

Từ nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho địa phương

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, số lượng dân từ nơi khác đến sinh sống, học tập, lao động nhiều, thực tiễn đó vừa tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ về KTVHXH, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, đặc biệt là công tác quản lý nhân, hộ khẩu và đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), trong đó có tệ nạn ma túy (TNMT).

Xác định công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) nói chung và PCTP về TNMT gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng xã Phú Hòa Đông không ma túy vào năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, cả hệ thống chính trị của xã đã bắt tay vào cuộc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tập trung thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Đảng ủy xã Phú Hòa Đông ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác PCTP về TNMT, phấn đấu xây dựng xã không ma túy vào năm 2030, nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện, nhiệm vụ giải pháp cụ thể theo từng nhóm công việc. Theo đó, UBND xã, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an xã, các đơn vị đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, tiến độ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTP và TNMT, phấn đấu xây dựng xã không ma túy; đồng thời triển khai đồng bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, các đơn vị tổ chức thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 26 trong năm 2026; 100% điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy, diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện triệt xóa; 100% số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; xây dựng 30% địa bàn ấp đạt tiêu chí địa bàn không ma túy và các ấp còn lại không phức tạp về ma túy...

Ban Chỉ huy Công an xã Phú Hòa Đông tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn

Công tác triển khai thực hiện từ cơ sở với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy (PCMT)". Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với 3 giảm: "giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại" của ma túy và 5 tăng: "tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra, giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số"; thực hiện đồng bộ với chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH từ các ấp.

Tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về nâng cao hiệu quả công tác PCTP và TNMT; phấn đấu xây dựng địa bàn xã Phú Hòa Đông không ma túy vào năm 2030, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 xã Phú Hòa Đông - nhấn mạnh quan điểm PCMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không thể giao phó riêng cho lực lượng Công an, đồng thời yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung thực hiện quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Phú Hòa Đông không ma túy vào năm 2030.

Đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Trong thời gian qua, với vai trò chủ lực, nòng cốt, Công an xã Phú Hòa Đông đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo 26 xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng các nội dung liên quan công tác PCMT và xây dựng xã không ma túy trên địa bàn. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 26 xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về tác hại của ma túy và trách nhiệm trong công tác PCMT; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định của ngành, cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy và không để người thân trong gia đình liên quan đến TNMT. Đồng thời triển khai tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng an ninh cơ sở, các Chi bộ và Đảng bộ cơ sở, 28.102 hộ dân và hơn 900 doanh nghiệp ký cam kết về nâng cao hiệu quả công tác PCTP và TNMT, phấn đấu xây dựng địa bàn xã Phú Hòa Đông không ma túy vào năm 2030.

Khảo sát, đánh giá hiệu quả thực tế tại một Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Lực lượng Công an xã thường xuyên rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, tăng cường kiểm tra cư trú, quản lý nhân khẩu tạm trú, lưu trú, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và TNMT. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCMT bằng nhiều hình thức; thực hiện công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Công an xã phối hợp Hội Nông dân xã Phú Hòa Đông phát động phong trào xây dựng "Chi hội Nông dân không ma túy"

Phòng ngừa tội phạm và TNMT, Công an xã đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như tăng cường kiểm tra đột xuất chất ma túy đối với các đối tượng trong danh sách quản lý, từ đó kịp thời phát hiện để tiến hành truy xét, mở rộng đấu tranh, xử lý triệt để, không để hình thành những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, tập trung tại các khu vực công cộng, tuyến đường, địa điểm có nguy cơ phát sinh TNMT; kết hợp công tác quản lý hành chính, kiểm tra cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình tự quản, khu dân cư không có TNMT. Công an xã phối hợp các ngành chức năng thực hiện công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện theo quy định, thường xuyên phối hợp rà soát, quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Ra mắt mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" do Công an xã Phú Hòa Đông triển khai xây dựng

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống mặt trận, tổ chức chính trị xã hội, các ngành, đơn vị, các ấp, những đêm trắng bám sát địa bàn của lực lượng Công an xã đấu tranh trên mặt trận PCMT; tình hình TTATXH trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Công tác đấu tranh PCTP về ma túy đạt những kết quả tích cực. Tính riêng 9 tháng của năm 2026, tội phạm về ma túy trên địa bàn ghi nhận 36 vụ với 63 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã phát hiện và triệt xoá 1 điểm người dân trồng cây cần sa. Công an xã đang quản lý 111 người sử dụng, người nghiện, người quản lý sau cai. 100% tố giác, tin báo về tội phạm về ma túy trên địa bàn được tiếp nhận, xử lý đúng quy định.

Công an xã thường xuyên gọi hỏi, răn đe 780 trường hợp đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ và quản lý theo pháp luật, đồng thời tổ chức kiểm tra ma túy 966 đối tượng và phát hiện 86 đối tượng dương tính, đồng thời tổ chức 960 lượt tuần tra PCTP, qua đó phát hiện 29 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Công an xã lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với 51 đối tượng và bàn giao các đơn vị khác 35 đối tượng.

Có thể nói, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã, Ban Chỉ đạo 26, lực lượng CBCS công an, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn xã cơ bản đạt một số kết quả nhất định, góp phần giữ bình yên xóm ấp. Mặc dù trận tuyến phòng, chống ma túy vẫn còn nhiều cam go ở phía trước, bởi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày cành tinh vi, luôn thay đổi địa điểm hòng đối phó lực lượng chức năng, thế nhưng, với sự quyết liệt của lực lượng Công an, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và trên hết là thế trận lòng dân vững chắc, tin rằng tội phạm ma túy sẽ bị đẩy lùi, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11, xây dựng thành công xã Phú Hòa Đông không ma túy vào năm 2030.