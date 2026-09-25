Công an TPHCM: Những thế trận phát huy sức mạnh toàn diện để bảo đảm bình yên cho Thành phố: Kỳ 1: Phòng tham mưu - Đột phá với mô hình 'Người gieo mầm xanh bình an'

Trong dòng chảy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và lực lượng Công an Nhân dân (CAND), công tác dân vận luôn giữ vị trí hạt nhân mang tính sống còn. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo (DVK) thì việc nào cũng thành công". Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: "Lấy Nhân dân làm trung tâm trong mọi chủ trương, chính sách. Phục vụ Nhân dân là mục tiêu cao nhất, thước đo hiệu quả công việc của bộ máy Nhà nước và cán bộ, đảng viên". Mô hình "Người gieo mầm xanh bình an" (NGMXBA) do Đội 5 - Phòng Tham mưu, Công an TPHCM (CATP) xây dựng và triển khai không đơn thuần là một sáng kiến tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng, chống tội phạm mà trở thành một cuộc cách mạng về tư duy đánh giá hiệu quả dân vận bằng việc dám đưa sản phẩm ra trước sự thẩm định khắt khe của Nhân dân với những tiêu chí khoa học, định lượng và sự lắng nghe đến tận cùng...

Khi thước đo "dân vận khéo" được trao trọn cho nhân dân

Lâu nay, không ít phong trào, mô hình tuyên truyền dễ trượt vào "bệnh hình thức" như: tổ chức rầm rộ, báo cáo kín số lượng buổi và lượt người tham dự, rồi tự chấm điểm, tự khen thưởng lẫn nhau. Nhưng một mô hình DVK không thể là tấm huân chương tự cài lên ngực áo, bởi một khi tự hạ chuẩn hay tự đánh giá mình thì mô hình lập tức mất đi tính "khéo" và rơi vào bệnh thành tích... Hiểu rõ chân lý ấy, Đội 5 - Phòng Tham mưu CATP đã xác lập một bộ tiêu chuẩn đánh giá nghiêm cẩn chưa từng có đối với đội ngũ báo cáo viên (BCV). Theo đó, mỗi buổi diễn thuyết, tuyên truyền đều phải được người nghe bao gồm: học sinh, sinh viên, giáo viên, Nhân dân... cùng trực tiếp chấm điểm phản hồi trên thang điểm 10.

Cán bộ tuyên truyền thuộc Đội 5 - Phòng Tham mưu CATP cùng các học sinh, sinh viên thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc

Áp lực không dừng lại ở mức "đạt yêu cầu", mà được định lượng bằng các chỉ số chuẩn mực, rõ ràng: Điểm trung bình toàn bài phải đạt từ 8,0/10 điểm trở lên. Điểm xuất sắc (10 điểm tuyệt đối) phải chiếm từ 40% trở lên... Việc đánh giá độc lập dựa trên cả 3 cột tiêu chí cốt lõi bao gồm: Nội dung bài thuyết giảng có thiết thực, hữu ích không? Nếu ứng dụng nội dung bài giảng vào thực tế đời sống thì đạt bao nhiêu điểm? Phương pháp, kỹ năng truyền cảm hứng và dẫn giảng của BCV?

Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy, BCV Đội 5 - Phòng Tham mưu là người sáng lập, đặt tên và đề xuất đăng ký xây dựng và triển khai mô hình "Người gieo mầm xanh bình an" nhấn mạnh: "Bộ tiêu chuẩn đánh giá là một "bộ lọc" khắc nghiệt. Việc trao "quyền chấm điểm" hoàn toàn dành cho quần chúng không phải là một giải pháp tình thế, mà là sự hiện thực hóa triệt để và sinh động nguyên tắc nền tảng của Đảng: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Một mô hình dân vận chân chính không thể tự phong mà bắt buộc phải để Nhân dân kiểm chứng".

Sự dũng cảm, mưu trí và cầu thị từ 2 câu hỏi "mở lòng". Nếu 3 cột điểm đầu tiên là bài toán định lượng khắt khe về trình độ chuyên môn, thì sự sáng tạo, độc đáo và nhân văn sâu sắc của mô hình lại thăng hoa ở hai câu hỏi mở cuối cùng trong phiếu đánh giá: "Bạn có yêu cầu gì để lực lượng Công an và Cơ quan/Tổ chức/Trường học thực hiện giúp bạn cảm thấy an toàn hơn?". Và "Bạn có nhận xét, đánh giá gì đối với BCV?"

Người xưa có câu: "Nghe lời khen thì dễ, lắng nghe lời góp ý và đòi hỏi của người khác mới là bản lĩnh". Khi chủ động trao cho người dân quyền được "đòi hỏi" ở lực lượng thực thi pháp luật và quyền được "soi xét" chính người đứng trên bục giảng, người chiến sĩ Công an đã thể hiện rõ nét bản lĩnh. Sự dũng cảm được thể hiện ở việc không né tránh, không tô hồng thực tế, mà dám nhìn thẳng vào những âu lo, góc khuất, những bất an đời thường mà học sinh, sinh viên và người dân đang đối mặt hàng ngày. Tinh thần cầu thị ở chỗ không áp đặt vị thế độc tôn của người truyền đạt.

Trung tá Huy chia sẻ cầu thị: "Từng dòng chữ nhận xét thẳng thắn về cử chỉ, âm lượng, tốc độ hay độ sâu của bài giảng đều được BCV trân trọng tiếp thu như một tấm gương soi mình để tự sửa, tự rèn, tự nâng cấp bản thân. Sự mưu trí của nghiệp vụ tham mưu thể hiện qua việc biến mỗi buổi tuyên truyền thành một "kênh trinh sát lòng dân" vô cùng sống động. Những phản ánh trung thực của các em học sinh về nỗi sợ bạo lực học đường, tâm tư của sinh viên trước cạm bẫy lừa đảo công nghệ cao hay nỗi lo an ninh tại cổng trường... chính là nguồn dữ liệu thực tiễn quý giá nhất để CATP tham mưu những giải pháp giữ gìn trật tự an toàn xã hội trúng, đúng và kịp thời. Biến áp lực thành động lực, qua đó nâng tầm hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân nhất. Sinh viên Nguyễn Ngọc Mến - Trường Đại học Ngân hàng - nhận xét: "Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy có phương pháp truyền tải nội dung rất hay, vui vẻ, dễ tiếp thu, trong thời gian ngắn nhưng mang lại rất nhiều thông tin hữu ích".

Lan tỏa "mầm xanh", bình an sẽ lắng đọng

"Không có chỗ cho những bài giảng lý thuyết giáo điều, đọc thuộc lòng văn bản hay biểu diễn hình thức. Đối tượng tuyên truyền là thế hệ trẻ nhạy bén, thông minh và đòi hỏi tính ứng dụng rất cao. Để chạm tới tỷ lệ 40% điểm 10 tuyệt đối và nhận về những phản hồi tích cực, mỗi cán bộ, chiến sĩ là BCV bước lên bục giảng phải tự chuyển hóa chuẩn mực về chuyên môn. Theo đó, 100% BCV có trình độ đại học trở lên, am tường pháp luật và tinh thông kỹ năng thực hành xã hội. Nội dung tuyên truyền phải "sát sườn" thực tiễn, đòi hỏi phải bám sát diễn biến mới nhất của các loại tội phạm công nghệ cao, ma túy núp bóng, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng tự vệ chính đáng và an toàn trên không gian mạng. Nghệ thuật dẫn giảng truyền cảm hứng của BCV được thể hiện ở việc chuyển hóa các điều luật khô khan thành những câu chuyện sống động, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo" - với kinh nghiệm của người có hàng chục năm làm BCV tuyên truyền pháp luật, từng nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn về sáng tạo, Trung tá Huy phân tích về điều kiện xây dựng đội ngũ BCV cho mô hình NGMXBA.

Báo cáo viên Nguyễn Đào Minh Huy tận tình chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về pháp luật cho các em học sinh, sinh viên

Mục tiêu "Gần dân nhất" mà các BCV hướng đến không phải là khoảng cách địa lý vài mét giữa bục giảng và hội trường, mà chính là khi người chiến sĩ biết cúi mình lắng nghe những nỗi sợ, sự băn khoăn của người dân để sẻ chia và hành động. Chính sự chân thành, không khoảng cách ấy đã khắc họa sâu đậm hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình "NGMXBA" đã giải quyết trọn vẹn bài toán lớn nhất của công tác dân vận: Làm thế nào để lượng hóa và đánh giá khách quan một nhiệm vụ vốn mang tính định tính?

Thành công của mô hình mang lại những giá trị đột phá cần được nhân rộng trong toàn lực lượng và hệ thống chính trị. Cụ thể là xây dựng thước đo khoa học, minh bạch; chấm dứt tình trạng báo cáo hình thức; biến dữ liệu phản hồi trực tiếp của người dân (Data-driven Feedback) thành căn cứ bắt buộc để nghiệm thu, đánh giá chất lượng mô hình; kích hoạt phong trào thi đua thực chất, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị và từng BCV trên cơ sở lấy sự hài lòng, tin cậy của Nhân dân làm đích đến để không ngừng nâng cao chất lượng công tác. Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân": "Khi người dân được trang bị đầy đủ kỹ năng tự phòng vệ và cảm nhận rõ sự tận tâm của lực lượng Công an, họ sẽ chủ động trở thành những "cánh tay nối dài", tích cực cung cấp tin báo tội phạm và đồng hành giữ vững ANTT trên địa bàn Thành phố" - anh Trịnh Trọng Trường (ngụ phường Bình Tân, TPHCM) nhận xét.

Thông điệp lắng đọng mà mô hình gửi gắm chính là nơi mầm xanh bình an đơm hoa. Gieo một hạt giống xuống đất, cần mồ hôi và sự kiên nhẫn. Gieo một "Mầm xanh bình an" vào lòng người thì cần cả trí tuệ, lòng dũng cảm và một trái tim biết trăn trở trước những âu lo của cộng đồng... Mô hình không đơn thuần là một sáng kiến tuyên truyền, mà là biểu tượng sống động của tinh thần đổi mới, phụng sự. Khi người chiến sĩ dám đặt danh dự, năng lực của mình dưới sự đánh giá công tâm của Nhân dân, đó là lúc ngọn cờ DVK đạt đến đỉnh cao của sự liêm minh, chính trực và thuyết phục nhất.

Em Đào Văn An - sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM - đánh giá: "Chương trình này thật sự quá hữu ích và đẳng cấp. BCV giảng rất hay và vui, rất truyền cảm hứng và cuốn hút. Em đã hiểu hơn rất nhiều về bộ luật hình sự Việt Nam cũng như cách phòng vệ trong nhiều trường hợp. Em mong muốn chương trình được nhân rộng và phát triển thêm nhiều kỹ năng thực tế bổ ích hơn". Mai này, thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay bước vào đời, hành trang các em mang theo không chỉ là kiến thức, mà còn là hình ảnh tuyệt đẹp về những người chiến sĩ Công an: luôn tận tụy, chân thành, sẵn sàng lắng nghe và che chở. Bởi suy cho cùng, vũ khí mạnh mẽ nhất, vững bền nhất của lực lượng CAND chính là niềm tin yêu và sự chở che trọn vẹn nơi lòng dân.

(Còn tiếp...)