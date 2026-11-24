Khoảng 16 giờ ngày 24-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh, sử dụng bình gas mini tại các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội. Đây là hoạt động nằm trong đợt tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh, sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Công an TPHCM tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas trong chiều 24/11

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đơn vị tập trung kiểm tra kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas. Trong đó, đặc biệt chú trọng các loại bình gas mini, gas không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoạt động sang chiết gas trái phép.

Trong quá trình kiểm tra một quán ăn, tổ công tác phát hiện 2 bình gas mini đang được sử dụng. Từ thông tin thu thập tại cơ sở, lực lượng chức năng tiếp tục lần theo đầu mối cung cấp, kiểm tra một điểm kinh doanh gas và mở rộng xác minh đến tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản, phường Khánh Hội.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Đáng chú ý, số bình gas này được bày bán công khai trên vỉa hè, trong đó nhiều vỏ bình còn bám dầu mỡ, thức ăn; một số bình xuất hiện tình trạng rỉ sét nhưng đã được sơn lại để tiếp tục đưa ra thị trường.

Số lượng gas mini không rõ nguồn gốc bị phát hiện trong buổi kiểm tra

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tiệm cho biết số bình gas trên được một người mang đến giao bán với giá 12.000 đồng/bình. Do có khách hỏi mua nên cơ sở nhận kinh doanh mà không kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở liên hệ người cung cấp để phối hợp xác minh, làm rõ nguồn gốc số bình gas cũng như truy tìm đầu mối sang chiết, phân phối. Tuy nhiên, người giao hàng hẹn đến ngày hôm sau mới có mặt. Toàn bộ số bình gas được bàn giao Công an phường xử lý theo thẩm quyền; các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, truy tìm nguồn cung để xử lý theo quy định.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, nhấn mạnh quan điểm của Công an Thành phố là kiểm tra toàn diện, không bỏ lọt các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, kể cả những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động trái phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống cháy nổ

Thông tin thêm về đợt tổng rà soát, Trung tá Lê Tấn Châu cho biết, sau vụ nổ nghi liên quan đến khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận ngày 13-11, Công an TPHCM đã tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chủ động phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm.

Hiện trên địa bàn TPHCM có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Toàn bộ các cơ sở này sẽ được đưa vào diện kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sang chiết, bảo quản và sử dụng gas; đồng thời nhận diện, loại trừ các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Thông qua đợt kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC, tuyệt đối không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình đã bị hoen gỉ, hư hỏng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp, sang chiết trái phép. Việc siết chặt quản lý từ khâu kinh doanh đến sử dụng gas được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.