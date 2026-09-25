Công an TPHCM: Mang 'Đêm hội Trăng rằm – Thắp sáng ước mơ' đến với hơn 1.700 thiếu nhi

Chuỗi hoạt động được mở màn rộn rã tại trụ sở Công an Thành phố (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) dành cho 400 con em cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại các đơn vị trung tâm; tiếp nối bằng ngày hội quy mô lớn nhất tại trụ sở Trường Văn hóa CAND V (số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa) quy tụ 1.000 em nhỏ là học sinh nhà trường cùng con em CBCS đóng quân tại địa bàn cơ sở 2; và lan tỏa không khí ấm áp đến trụ sở Công an Thành phố (số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một) với sự tham gia của 300 thiếu nhi là con CBCS cơ sở 1.

Mỗi điểm đến không chỉ là một không gian lễ hội lung linh sắc màu với múa lân rộn rã, tiếng trống hội tưng bừng mà còn là sự sẻ chia, gửi gắm niềm tin yêu của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đến từng gia đình CBCS, giúp lực lượng an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc CATP tặng quà các em thiếu nhi là con CBCS CATP

Phát biểu và chung vui cùng các cháu thiếu nhi tại Trụ sở CATP, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc, toàn diện nhất cho công tác chăm lo thế hệ măng non và hậu phương của lực lượng; sự chăm ngoan, tiến bộ của các con chính là nguồn động viên to lớn, là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an an tâm công tác, vững vàng tay súng, giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Đêm hội Trung thu sôi nổi, nhiều màu sắc đã mang đến cho các em những phút giây ấm áp, rộn ràng

Hòa chung tinh thần chỉ đạo ấy, điểm nhấn cảm xúc rực rỡ nhất của chuỗi hoạt động đã diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Văn hoá CAND V do Ban Thanh niên CATP chủ trì phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức thành công ngày hội cho 1.000 em học sinh, thiếu nhi. Đến tham dự, chung vui và động viên các cháu có Ban Giám hiệu Trường Văn hoá CAND V, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện chính quyền địa phương cùng các đơn vị đồng hành và văn nghệ sĩ tình nguyện TPHCM.

Ngay từ đầu giờ chiều, không gian ngày hội đã rộn rã tiếng cười với chương trình Workshop “Bé khéo tay làm bánh dẻo”, nơi các em nhỏ được tự tay nhào bột, ép khuôn tạo nên những chiếc bánh trung thu thơm phức dưới sự hướng dẫn tận tình của đoàn viên thanh niên và thầy cô giáo. Bước vào sảnh chính, các bé vô cùng hào hứng check-in cùng Mascot, giao lưu cùng Chú Cuội, Chị Hằng và say mê trải nghiệm các gian hàng dân gian truyền thống từ nặn tò he, thưởng thức kẹo bông gòn, bắp rang bơ cho đến nhận những tạo hình bong bóng nghệ thuật ngộ nghĩnh.

Các em thiếu nhi được tặng quà, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hòa mình vào không khí vui tươi

Khoảnh khắc xúc động nhất đêm hội là phần trao tặng những phần quà ý nghĩa gửi gắm đến các mầm non vượt khó. Đại diện Ban Tổ chức và Ban Giám hiệu đã trực tiếp bước xuống từng hàng ghế đầu, ân cần thăm hỏi, trao quà và động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Thay mặt cho 1.000 bạn nhỏ bày tỏ lòng biết ơn, em Trần Tiểu Yến, học sinh lớp 6A2 Trường Văn hóa CAND V xúc động chia sẻ: “Chúng con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi nhận được tình yêu thương, sự chăm lo chu đáo của các bác lãnh đạo CATP và thầy cô; chúng con xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, vâng lời, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.

Không khí lễ hội tiếp tục bùng nổ khi các em nhỏ được hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục xiếc, ảo thuật biến hóa vui nhộn cùng những giai điệu rộn ràng từ Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM. Đêm hội khép lại trọn vẹn trong khoảnh khắc lung linh nhất khi 1.000 chiếc đèn lồng cùng bừng sáng, nối dài từng bước chân rước đèn diễu hành và phá cỗ trông trăng rộn rã khắp sân trường. “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ” năm 2026 của Công an TPHCM không chỉ đem đến một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân văn, gần gũi, luôn đồng hành và thắp sáng tương lai cho thế hệ mầm non của đất nước.