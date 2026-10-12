Công an TPHCM: Khởi tố nhiều bị can là giám đốc các công ty quan trắc, phân tích môi trường

Ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều phòng nghiệp vụ Công an TPHCM chia làm 5 Tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cùng với lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chủ trì trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 03 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại. Tiến hành mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an khám xét các địa điểm liên quan

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi; khi bị Cơ quan điều tra phát hiện, các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội; tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sự nhạy bén và quyết tâm trong công tác, Cơ quan điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội "Giả mạo trong công tác" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Các đối tượng bị khởi tố là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là giám đốc, phó giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng

Việc đấu tranh, khám phá vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TPHCM nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển bền vững của Thành phố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả phân tích, quan trắc; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu. Mọi hành vi cố ý làm giả, làm sai lệch kết quả phân tích, quan trắc môi trường đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

21 bị can bị khởi tố gồm: Đoàn Thị Thủy (SN 1980), Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú; Nguyễn Chí Nhã (SN 1994), Trưởng phòng thử nghiệm Công ty Đại Phú; Dương Thanh Tuấn (SN 1995), Trưởng phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú; Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1997), Trưởng phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú; Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Lâm Đức Tráng (SN 1985), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN 1992), Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Nguyễn Như Hiển (SN 1980), Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea); Phan Thị Hoài Trinh (SN 1993), Trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Cefinea; Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1987), nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm Cefinea; Trần Thị Phương Linh (SN 1993), nhân viên Trung tâm Cefinea; Đặng Thị Hoài (SN 1986), Kế toán Trung tâm Cefinea; Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy; Lê Thục Anh (SN 1979), Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân; Đinh Tấn Thu (SN 1978), Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; Lại Minh Tiến (SN 1983), Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam; Cao Trần Thảo Uyên (SN 1990), Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam; Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc công ty Navitek); Hoàng Hoài (SN 1977), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; Nguyễn Thanh Phong (SN 1985), Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek; Nguyễn Tuấn Huy (SN 1996), Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.