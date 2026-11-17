Qua đó, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và tăng cường kỷ cương trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”.

Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”

Bịa đặt thông tin để thu hút người xem, phục vụ lợi ích cá nhân

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các video đăng trên facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định Phan Tấn Thành (sinh năm 1977, thường trú tại phường Bến Thành) là người tạo lập, sử dụng facebook trên.

Phan Tấn Thành - chủ tài khoản Facebook "Thành Lê Lai"

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Làm rõ trách nhiệm của người tiếp tục phát tán video

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Phan Hiếu Thịnh (sinh năm 2002, cư trú tại xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam. Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu hịnh khai khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn, cá biệt có video thu hút hơn 150 ngàn lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hiếu Thịnh.

Không thể lấy danh nghĩa “làm nội dung” để biện minh cho hành vi xuyên tạc

Vụ việc là cảnh báo nghiêm khắc đối với những người sử dụng mạng xã hội để dựng chuyện, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân nhằm thu hút sự chú ý hoặc phục vụ lợi ích riêng. Việc tự tạo dựng nội dung sai sự thật rồi công khai phát tán cần được xem xét, xử lý nghiêm trên cơ sở hành vi, chứng cứ và hậu quả cụ thể.

Không thể lấy danh nghĩa “kể chuyện”, “nêu quan điểm cá nhân”, “làm nội dung” để biện minh cho những thông tin do chính mình bịa đặt. Cũng không thể xem việc tải video của người khác rồi đăng lại là hành động vô can. Người đăng lại đang trực tiếp đưa nội dung đó đến thêm nhiều người, làm gia tăng phạm vi lan truyền và nguy cơ gây tổn hại.

Sự thật không được quyết định bằng số lượt xem. Danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thể bị đem ra đánh đổi để lấy tương tác hoặc lợi ích kinh doanh. Những lời lẽ thách thức, đe dọa, cổ súy bạo lực cũng không thể trở thành công cụ tạo dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

Người sử dụng mạng xã hội cần chấm dứt việc tùy tiện đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; không tiếp tay phát tán nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm, đe dọa người khác. Khi phát hiện dấu hiệu sai phạm, cần cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý; không tự suy diễn, quy kết rồi phát tán thành những cáo buộc công khai.

Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Mọi hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin vi phạm phải được làm rõ và xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ, hậu quả và quy định pháp luật. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên mạng xã hội.