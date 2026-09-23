Công an TPHCM: Khởi tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, vận chuyển, tập kết hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra các kho, bãi, cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, làm rõ một vụ sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, khởi tố 10 bị can có liên quan.

Trước đó, vào ngày 04/8/2025, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại Tổ 19, Khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm: Lê Văn Đức (SN 1992; hiện ngụ tại phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (SN 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (SN 1994; hiện ngụ tại phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982; hiện ngụ tại phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981; hiện ngụ tại phường Thuận Giao), Hồ Sỹ Hải (SN 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (SN 1982; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (SN 1985; hiện ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (SN 1974; hiện ngụ tại phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985; hiện ngụ tại xã Bàu Bàng).

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM cảnh báo, hoạt động sang chiết LPG trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Các cơ sở sang chiết gas trái phép thường không bảo đảm yêu cầu về địa điểm, hệ thống thiết bị, quy trình kỹ thuật, điều kiện an toàn và phòng cháy, chữa cháy. LPG là loại nhiên liệu dễ cháy, khi rò rỉ có thể tạo thành hỗn hợp khí có khả năng bắt cháy, phát nổ nếu gặp nguồn nhiệt, tia lửa hoặc điều kiện thích hợp. Khi xảy ra sự cố, người trực tiếp sang chiết và những người sinh sống, làm việc xung quanh có thể bị bỏng, ngạt khí, chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Nguy cơ càng lớn nếu các điểm sang chiết trái phép được bố trí xen cài trong khu dân cư, gần nhà ở, chợ, cơ sở sản xuất hoặc khu vực tập trung đông người. Bên cạnh đó, việc sang chiết LPG vào các vỏ bình đã qua sử dụng, không được kiểm định hoặc không được kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật có thể dẫn đến rò rỉ khí, hư hỏng van, quá áp hoặc mất khả năng chịu áp lực của bình, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Đối với người tiêu dùng, việc sử dụng gas không rõ nguồn gốc, được sang chiết trái phép còn tiềm ẩn rủi ro do không kiểm soát được chất lượng, khối lượng và mức độ an toàn của sản phẩm; đồng thời gây khó khăn trong việc xác định nguồn cung, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi xảy ra sự cố.

Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh LPG không vì lợi ích trước mắt mà mua bán gas giá rẻ, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, qua đó vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả. Người dân khi mua, sử dụng LPG cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh có uy tín; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình, niêm phong và các thông tin cần thiết trên sản phẩm. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết LPG trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đấu tranh quyết liệt với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung và hoạt động sang chiết, kinh doanh LPG trái phép nói riêng; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.