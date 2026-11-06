Công an TPHCM khánh thành công trình bích hoạ 'Việt Nam tươi đẹp' thứ 23: Điểm nhấn mỹ quan đô thị

Công trình do Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an TPHCM thực hiện, khánh thành vào ngày 06/11, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (07/11/1950 – 07/11/2026).

Tham dự buổi lễ có Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp; ông Đào Hữu Nghị, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Quảng cáo TPHCM;...

Đại biểu tham dự lễ khánh thành con đường bích hoạ số 23 trên đường Trương Thị Hoa

Đại tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chủ trì lễ khánh thành. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị phối hợp, cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên.

Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” được thực hiện trên bức tường dọc tuyến đường Trương Thị Hoa, khu vực mặt tiền trụ sở Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phường Tân Thới Hiệp, với tổng diện tích khoảng 360m².

Đại tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP trao thư cảm ơn và tặng hoa tri ân đến các đơn vị đồng hành hỗ trợ

Tác phẩm tái hiện những phong cảnh, danh lam thắng cảnh, vẻ đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Thông qua những gam màu sinh động, hình ảnh được thể hiện xuyên suốt, hài hòa, công trình tạo nên một không gian nghệ thuật công cộng gần gũi, góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, công trình còn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị thiên nhiên, văn hóa của đất nước. Những hình ảnh giàu tính nghệ thuật trên bức tường dài không chỉ tạo điểm nhấn cho tuyến đường mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường ngày của người dân.

Tặng hoa tri ân đội ngũ hoạ sĩ đã sáng tác nên công trình bích hoạ số 23

Để hoàn thành công trình, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Thành đoàn TPHCM, Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam), Hiệp hội Quảng cáo TPHCM, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân địa phương.

Đặc biệt, đội ngũ 10 họa sĩ đã miệt mài lao động, sáng tạo, triển khai thi công từ ngày 20/10/2026, làm việc liên tục cả ngày và tăng ca vào ban đêm để bảo đảm tiến độ, chất lượng nghệ thuật. Với tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của các đơn vị, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, kịp khánh thành đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng.

Đại tá Bùi Thanh Trực (thứ 3, từ trái qua) cùng đại diện BCH Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, chính quyền địa phương và nhà tại trợ cắt băng khánh thành công trình ý nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tuấn Kiệt, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã nhấn mạnh ý nghĩa của công trình trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành. Qua đó, góp phần cụ thể hóa các hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp, đồng thời gắn công tác chỉnh trang đô thị với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công trình là dấu ấn của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống của lực lượng

Tại chương trình, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện các đơn vị phối hợp đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Dịp này, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cũng trao hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, đội ngũ quản lý và các họa sĩ trực tiếp tham gia sáng tác, thi công, ghi nhận những đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện.

Khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu sự chuyển biến về mỹ quan đô thị trên con đường Trương Thị Hoa

Việc đưa công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” vào sử dụng không chỉ tạo thêm điểm nhấn nghệ thuật cho phường Tân Thới Hiệp mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Từ những hoạt động thiết thực như vậy, hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn hiện diện trong những công trình dân sinh, những phần việc góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, nghĩa tình, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

NHỮNG CON ĐƯỜNG BÍCH HỌA – ĐIỂM NHẤN MỸ QUAN ĐÔ THỊ TPHCM Những năm qua, các công trình bích họa với chủ đề “Việt Nam tươi đẹp” được triển khai tại TPHCM đã góp phần tạo diện mạo mới cho nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chỉnh trang đô thị, phát huy giá trị nghệ thuật đường phố, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí trong BGĐ CATP khánh thành công trình bích hoạ số 20 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Điểm đặc trưng của chuỗi công trình là sử dụng những bức tường, mảng tường cũ, từng bị ảnh hưởng bởi tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định hoặc thiếu mỹ quan để sáng tạo thành những bức tranh nghệ thuật. Nội dung thể hiện tập trung vào phong cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những giá trị văn hóa dân tộc. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các công trình còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng tái diễn quảng cáo sai quy định, hình vẽ phản cảm; qua đó phát huy vai trò của người dân trong xây dựng địa bàn văn minh, an toàn. Đáng chú ý, quá trình thực hiện có sự chung tay của lực lượng Công an, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và đội ngũ họa sĩ, tạo nên sự gắn kết giữa các đơn vị với cộng đồng dân cư. Tính đến ngày 6/11/2026, công trình “Việt Nam tươi đẹp” vừa được Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TPHCM khánh thành tại phường Tân Thới Hiệp là công trình bích họa thứ 23 trên địa bàn Thành phố, tiếp tục nối dài những không gian nghệ thuật cộng đồng, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.