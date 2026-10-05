Công an TPHCM khai giảng Lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2026

Tham dự Lễ khai giảng có Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP, cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ. Lớp huấn luyện này với mục đích, yêu cầu nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chỉ huy điều hành trong công tác nghiệp vụ Cảnh sát cơ động (CSCĐ), để từ đó cán bộ chỉ huy các cấp nắm vững và triển khai thực hiện thống nhất có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham gia huấn luyện, tập luyện nhằm nắm chắc các nội dung huấn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, chiến đấu và tổ chức vận dụng linh hoạt các nội dung được huấn luyện vào thực tế chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm tại các địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc CATP phát biểu

Quá trình huấn luyện bảo đảm thời gian, tuyệt đối an toàn về người, quân số, vũ khí, trang bị và công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện. CATP phân công lãnh đạo, chỉ huy và CBCS tham gia Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP có tổng quân số huy động là 1.177 CBCS, thời gian huấn luyện mỗi đợt là 25 ngày (Đợt 01: từ ngày 5/10 đến hết ngày 6/11/2026; Đợt 02: từ ngày 9/11 đến hết ngày 11/12/2026). Hình thức tổ chức huấn luyện theo lịch, ngoài giờ huấn luyện CBCS trở về đơn vị công tác. Ngoài huấn luyện nghiệp vụ mang tính đặc thù, đặc biệt, thì CBCS phải trang bị nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, sẽ tiến hành tổ chức huy động lực lượng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của CBCS thuộc Công an các đơn vị, địa phương của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP.

Toàn cảnh buổi khai giảng Lớp huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó GĐ CATP) cho biết: TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của cả nước. Chính vì vị thế chiến lược này, TP luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tập trung chống phá hàng đầu. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP luôn được giữ vững, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng xấu lợi dụng mật độ dân cư đông đúc, tính chất đa dạng về thành phần xã hội để kích động khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, tập trung biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Các đại biểu tại lễ khai giảng

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức hoạt động theo băng ổ nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao và bạo lực đường phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Để chủ động giữ vững an ninh nghiêm ngặt, trật tự toàn diện cho TP, thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng “lá chắn” cơ động nhanh, sẵn sàng hiệp đồng tác chiến, phản ứng tức thì nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, không để lây lan, kéo dài, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và cuộc sống bình yên của nhân dân TP.

Đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh: “Khóa huấn luyện này là cơ hội lớn để nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ - chiến thuật và năng lực tác chiến thực chiến cho toàn Trung đoàn. Để đạt được mục tiêu đề ra, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đợt huấn luyện. Tập trung cao độ để làm chủ kỹ chiến thuật, thuần thục năng lực tự xử lý tình huống, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên cường để ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất ngờ trên địa bàn. Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện, trở thành một khối thống nhất, tinh nhuệ, sắc bén, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM”.