Công an TPHCM: Hơn 400 cán bộ dự lớp tập huấn công tác phong trào, dân vận, tuyên truyền

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục V05 - Bộ Công an; cùng chuyên viên cao cấp của Cục V05, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch của Cục V05 và của Công an TPHCM. Tham gia học tập có 412 cán bộ, chiến sĩ, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10. Học viên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, đặc khu và đồn công an trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự lễ khai giảng lớp tập huấn

Lớp học nhằm trang bị kiến thức mới cho chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác phong trào, dân vận, tuyên truyền, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Phát biểu khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận và tuyên truyền là nhiệm vụ mang tính chiến lược, là giải pháp căn cơ để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an dự lễ khai giảng.

Theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng làm công tác phong trào, dân vận, tuyên truyền giữ vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Công an TPHCM đang triển khai hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố thế trận lòng dân, đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội và công nghệ thông tin trong tuyên truyền, kịp thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tại lớp bồi dưỡng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cũng chỉ ra những thách thức mới: Tội phạm còn diễn biến phức tạp, lừa đảo trên không gian mạng khó lường; ở một số địa bàn, việc nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân có lúc chưa kịp thời, một số mô hình tự quản còn mang tính hình thức. Đồng chí đề nghị học viên tích cực thảo luận, “mạnh dạn trao đổi những điểm nghẽn, vấn đề còn vướng mắc để cùng tháo gỡ”, tìm ra những mô hình hiệu quả có thể nhân rộng.

Về định hướng thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, đa dạng, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số; ngôn ngữ tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung nâng cao cảnh giác của người dân trước tội phạm công nghệ cao, ma túy, cùng các vấn đề an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Công an xã, phường phải bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động hòa giải tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí yêu cầu tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, “thực sự coi đây là cánh tay nối dài của lực lượng Công an chính quy”; thường xuyên sơ kết các mô hình tự quản, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phó giám đốc CATP tin tưởng sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn thành phố.