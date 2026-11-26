Ngày 26/11/2026, tại TPHCM, Đoàn kiểm tra, giám sát số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII đối với Đảng ủy Công an Thành phố (CATP) Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 02 chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP Hồ Chí Minh...

Quang cảnh hội nghị

Đợt giám sát được thực hiện theo Quyết định số 231-QĐ/ĐUCA ngày 03/9/2026 của Đảng ủy CATW và Kế hoạch số 83-KH/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 02 đã khảo sát, làm việc với Đảng ủy CATP, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và 15 tổ chức đảng thuộc CATP, gồm 13 tổ chức đảng cấp phòng và 02 tổ chức đảng Công an cấp xã.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 02 phát biểu

Thời gian qua, Đảng ủy CATP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong suốt quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết. Chú trọng gắn việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Thường trực Thành ủy Thành phố; Đảng ủy CATP đã phát huy trí tuệ tập thể lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả trọng tâm. Trong đó, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa - kinh tế - xã hội quan trọng; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 57, quyết liệt triển khai công tác chuyển đổi số trong CATP.

Đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu

Đặc biệt, công tác chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp với quy mô lớn, khoa học, ổn định và hoạt động thông suốt là kết quả thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATP và quyết tâm của toàn lực lượng, góp phần tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thời gian qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ CATP đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đột phá; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, tình hình an ninh, trật tự luôn được đảm bảo, góp phần tạo môi trường thuận lợi, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của CATP Hồ Chí Minh. Đồng thời nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy CATP Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra. Việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP Hồ Chí Minh, Trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.