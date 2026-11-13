Công an TPHCM giải cứu nhiều người mắc kẹt trong căn nhà sập hoàn toàn sau tiếng nổ lớn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vào lúc 11 giờ 05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81-83-85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Ngay sau đó, nhiều đơn vị được điều động đến hiện trường, gồm Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát được đưa ra ngoài

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 bị hư hỏng nặng. Gạch đá, bê tông và xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba, gây ùn ứ giao thông.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Báo cáo nhanh, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết, BCH phòng cùng CBCS đã có mặt, chỉ đạo lực lượng phong tỏa khu vực, di dời các mảng bê-tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ những kết cấu đổ nát để mở đường tiếp cận các nạn nhân.

Đại tá Trần Trung Hiếu có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn

Với sự triển khai khẩn trương, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm, đưa được 4 người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát an toàn. Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác tiếp tục được triển khai.

Ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn sau tiếng nổ lớn

Liên quan đến nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sử dụng khí gas, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, đặt bình ở nơi thông thoáng, tránh khu vực kín; không tự ý sang chiết, nạp gas trái phép. Khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng đưa mọi người đến nơi an toàn, khóa van bình gas, mở cửa thông thoáng và tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, sử dụng lửa hoặc các thiết bị có thể phát sinh tia lửa. Đồng thời, gọi ngay số 114 để được hỗ trợ.

Video lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân bị vùi lấp: