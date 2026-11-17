Đến dự lễ khởi công xây dựng trụ sở mới của Công an phường An Khánh có Trung tướng, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh; đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM dự lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an phường An Khánh

Quảng cảnh lễ khởi công

Dự án xây dựng trụ sở Công an phường An Khánh được triển khai tại khu đất trên đường Nguyễn Cơ Thạch, với thiết kế hiện đại, đồng bộ, gồm khối nhà làm việc cao tầng, được bố trí các khu vực làm việc nghiệp vụ, tiếp công dân, phòng họp, trực ban kỹ thuật cùng không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm điều kiện hoạt động lâu dài của lực lượng Công an cơ sở.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh cùng đại biểu dự lễ khởi công

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Hậu cần CATP nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, phường có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng đại biểu dự lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an phường An Khánh

Đây không chỉ là điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Hậu cần CATP phát biểu

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các đơn vị tư vấn, thi công và giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động; tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ thi công. Đồng thời, Công an phường An Khánh cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động giám sát quá trình triển khai dự án.

Đại biểu cùng CBCS Công an phường An Khánh tham dự lễ khởi công

Đại diện chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Khánh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng trụ sở mới là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao điều kiện công tác, năng lực hoạt động của Công an phường, qua đó phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thành Trung khẳng định, chính quyền phường xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CATP và các đơn vị liên quan, chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân của nhà thầu xây dựng trụ sở Công an phường An Khánh tham dự lễ khởi công

Việc khởi công xây dựng trụ sở Công an phường An Khánh nằm trong kế hoạch triển khai đồng bộ 30 dự án trụ sở Công an xã, phường trên địa bàn TPHCM, đồng loạt khởi công trong sáng nay.

Trung tướng Mai Hoàng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Đây là chủ trương kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và CATP trong việc tăng cường tiềm lực, hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo môi trường làm việc khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khánh; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

* Sáng cùng ngày, ​Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đến dự lễ khởi công xây dựng Trụ sở Công an xã An Nhơn Tây. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Huỳnh Vĩnh Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Lê Ngọc Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Lê Thanh Phong, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Xã An Nhơn Tây được hình thành từ 3 xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây thuộc huyện Củ Chi cũ. Dự án xây dựng trụ sở mới của Công an xã có quy mô diện tích 11.340m2. Công trình có khu làm việc và tiếp công dân, phòng họp, hội trường, nhà ăn, không gian sinh hoạt và sân thể thao.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy Công an xã được mở rộng, biên chế tăng lên nhiều lần, nhiệm vụ nặng nề hơn, trong khi cơ sở vật chất của nhiều Công an xã chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đầu tư trụ sở Công an cấp xã nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Phòng Hậu cần Công an TPHCM cùng các đơn vị tư vấn bám sát công trình, kiểm tra chặt chẽ quy trình kỹ thuật, chất lượng vật liệu; đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn lao động. Công an xã An Nhơn Tây vừa làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa tham gia giám sát quá trình xây dựng. Cấp ủy, chính quyền địa phương được đề nghị tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để công trình về đích đúng hạn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, khi đi vào hoạt động, trụ sở mới sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, tạo không gian tiếp dân khang trang cho Nhân dân trên địa bàn xã.

* Sáng 17/11, Công an TPHCM tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng mới trụ sở Công an xã Long Sơn, hướng đến mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ Nhân dân trong tình hình mới.​

Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Bùi Văn Thảo, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Sơn; đồng chí Nguyễn Trọng Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cùng đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; lãnh đạo các phòng chức năng Công an TPHCM, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Sơn.

Các đại biểu khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Long Sơn

Dự án xây dựng mới trụ sở Công an xã Long Sơn do Công an TPHCM làm chủ đầu tư, được triển khai tại khu tái định cư thôn 1, xã Long Sơn, TPHCM. Khu đất tiếp giáp các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Võ Tánh và Võ Duy, có vị trí thuận lợi cho việc kết nối giao thông, triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cũng như phục vụ người dân đến liên hệ công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh việc khởi công xây dựng trụ sở Công an xã Long Sơn có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đối với công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ khởi công trụ sở mới của công an xã Long Sơn

Đại tá Lê Công Anh bày tỏ kỳ vọng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Sơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, người dân sẽ thuận tiện hơn khi liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó xây dựng hình ảnh lực lượng Công an ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến không chỉ là xây dựng một trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, mà còn là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt phương châm Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”, Đại tá Lê Công Anh nhấn mạnh.

Để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, Đại tá Lê Công Anh yêu cầu Phòng Hậu cần Công an TPHCM phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, quản lý dự án, thường xuyên bám sát công trường, tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình kỹ thuật, chất lượng vật liệu và chất lượng thi công. Đối với đơn vị thi công, cần tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đại tá Lê Công Anh cũng yêu cầu Công an xã Long Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, không để việc xây dựng công trình ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Hôm nay (17/11), Công an TPHCM phối hợp với cấp ủy - chính quyền các phường, xã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an 30 phường, xã thuộc Công an TPHCM, gồm: phường An Khánh, phường Thuận An, xã Long Sơn, xã Thanh An, phường Bình Hòa, phường Tây Nam, xã Củ Chi, xã An Nhơn Tây, phường Phước Thành, xã Thạnh An, phường An Phú, xã Bình Châu, phường Bình Phú, xã Tân An Hội, phường Bình Trưng, phường An Phú Đông, phường Long Phước, phường Phú Định, phường Phú Thuận, phường Tam Bình, xã Bình Lợi, xã Châu Pha, xã Đông Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Long Trường, phường Tân Thành, xã Hòa Hội, phường Vũng Tàu, xã Phước Hải, xã Trừ Văn Thố.