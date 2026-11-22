Thời gian qua, trên địa bàn cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình, ngày 13/11/2026, một vụ nổ lớn xảy ra tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM đã khiến 02 căn nhà đổ sập hoàn toàn, làm hư hỏng nặng các công trình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phải khẩn trương triển khai đội hình tìm kiếm, giải cứu thành công 12 nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Hình ảnh 2 căn nhà đỗ sập hoàn toàn và hư hỏng nặng - Ảnh: THẮNG LỢI

Hiểm họa từ sự chủ quan

Theo phân tích từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; gas dân dụng (khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG) có đặc tính nặng hơn không khí. Khi bị rò rỉ, hơi gas không bay lên cao mà tích tụ sát nền nhà, trong các hố rãnh hoặc không gian kín. Chỉ cần một nguồn mồi lửa nhỏ từ tia lửa điện (bật công tắc đèn, quạt, chuông điện, sử dụng điện thoại...) hoặc ngọn lửa trần, hỗn hợp hơi gas và không khí sẽ kích hoạt vụ nổ với sức ép cực lớn.

Hình ảnh Chiến sĩ PCCC & CNCH di chuyển những bình ga mini ra khỏi hiện trường tại đường Bùi văn Ba - Ảnh: THẮNG LỢI

Đáng lưu ý, vụ nổ hỗn hợp khí hoàn toàn có thể xảy ra ngay cả khi vỏ bình gas vẫn còn nguyên vẹn, đủ sức phá hủy tường, mái, kết cấu chịu lực của tòa nhà và đe dọa trực tiếp đến tính mạng cộng đồng xung quanh.

Để chủ động phòng ngừa thảm họa, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và chủ cơ sở kinh doanh cần kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sử dụng khí gas:

Lựa chọn nguồn cung cấp uy tín: Người dân chỉ mua, đổi gas tại các cửa hàng có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng. Khi nhận bình, cần kiểm tra kỹ nhãn hiệu, niêm phong, hạn kiểm định; kiên quyết từ chối các bình có dấu hiệu móp méo, ăn mòn nghiêm trọng hoặc nghi rò rỉ. Nhân viên giao lắp phải có trách nhiệm kiểm tra độ kín các mối nối trước khi bàn giao.

Bố trí và lắp đặt đúng quy chuẩn: Bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn nhiệt, không nhốt trong hầm kín hay để đồ đạc che lấp, chèn ép dây dẫn. Đối với bếp gas mini, tuyệt đối không sử dụng bình đã qua sang chiết lại và không dùng nồi, chảo quá lớn gây quá nhiệt khoang chứa bình.

Giám sát trong quá trình đun nấu: Luôn có người trông coi khi bật bếp, tránh để thức ăn trào hoặc gió làm tắt lửa trong khi gas vẫn cấp. Khi nấu xong, phải thực hiện đúng quy trình khóa van bình gas trước khi tắt bếp. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn để phát hiện tình trạng nứt, gập, chuột cắn; tuyệt đối không dùng lửa để dò rò rỉ hoặc tự ý nối vá thiết bị.

Quản lý nghiêm ngặt cơ sở kinh doanh: Các cửa hàng gas, bếp ăn tập thể phải phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra đầu và cuối mỗi ca làm việc. Nghiêm cấm hành vi sang chiết gas trái phép, dùng dụng cụ tự chế; luôn giữ lối thoát nạn thông suốt và duy trì phương tiện PCCC ở trạng thái sẵn sàng.

Kỹ năng ứng phó "sống còn" khi phát hiện rò rỉ gas

Khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, người dân cần giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý khẩn cấp:

1. Báo động và sơ tán: Hô hoán bằng lời để mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và người khó di chuyển. Trên đường thoát nạn, có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nếu đảm bảo an toàn, nhưng không được làm chậm quá trình thoát thân.

2. Tuyệt đối không tạo nguồn phát sinh tia lửa: Không bấm chuông điện; không bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị điện nào (đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao, cửa cuốn điện...). Không dùng diêm, bật lửa, hút thuốc hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

3. Không mạo hiểm tiếp cận vùng nguy hiểm: Chỉ khóa van bình gas khi có thể tiếp cận ngay lập tức và bảo đảm an toàn. Nếu mùi gas nồng nặc, tiếng xì lớn hoặc gas đang cháy, người dân phải rút ra ngoài ngay lập tức. Không dùng dụng cụ cưỡng bức van khóa, không tự ý ôm, di chuyển bình gas đang xì hoặc bị nung nóng, và tuyệt đối không quay lại hiện trường lấy tài sản.

4. Gọi lực lượng chức năng: Từ vị trí an toàn bên ngoài, gọi ngay số 114, cung cấp chính xác địa chỉ, đặc điểm nhận biết, diễn biến sự cố và thông tin người còn mắc kẹt (nếu có) để lực lượng chuyên trách kịp thời ứng cứu. Sau sự cố, chỉ sử dụng lại hệ thống khi đã được nhân viên kỹ thuật kiểm tra và xác nhận an toàn.

Kêu gọi cộng đồng cùng giám sát

Bên cạnh nỗ lực kiểm tra của lực lượng chức năng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các cơ sở có dấu hiệu sang chiết gas trái phép, thu gom bình mini bơm lại hoặc kinh doanh bình hư hỏng. Người dân có thể ghi nhận thông tin, hình ảnh từ khoảng cách an toàn (không tự ý đột nhập hay đối chất gây nguy hiểm) và báo ngay cho Công an hoặc UBND phường, xã gần nhất.

Thông tin để người dân phản ảnh trực tiếp đến BCH Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM