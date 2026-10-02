Công an TPHCM diễn tập chữa cháy ở bệnh viện, cứu gần 400 người

Clip: Công an TPHCM thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Xuyên Á. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Theo tình huống giả định, lúc 10 giờ ngày 2-10 tại phòng điều khiển khu điều trị ung bướu - xạ trị tầng 1, khối nhà D xảy ra chập điện, tia lửa bén vào hồ sơ, tài liệu và vật liệu dễ cháy.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đang bảo dưỡng khiến đám cháy không được phát hiện; khói độc nhanh chóng bao phủ các hành lang, lan lên các tầng.

Các lực lượng khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Lúc này, hiện trường có khoảng 375 cán bộ, nhân viên và bệnh nhân. Quá trình di chuyển, 20 người bị thương, mắc kẹt tại các phòng làm việc, phòng bệnh và phòng chức năng; trong đó, 6 người bị thương nhẹ, 14 người bị thương nặng.

Lực lượng tại chỗ tổ chức cứu người ở các tầng 3, 4 và 5, đưa đến khu vực an toàn, đồng thời khẩn trương thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM hỗ trợ.

Tình huống tiếp tục phát sinh khi dòng người ồ ạt tháo chạy. Do tầm nhìn hạn chế và tâm lý hoảng loạn, 2 ô tô va chạm trực diện trước sảnh tầng 1, cabin biến dạng, lái xe mắc kẹt, tạo vật cản ngay lối ra - vào chính khối nhà D.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khẩn trương cấp cứu người bị nạn

Sau đó, lực lượng Công an TPHCM và các lực lượng của Công an xã Củ Chi, UBND xã Củ Chi có mặt tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 143 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chỉ huy, 6 xe nước chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 3 xe chở phương tiện.

Các lực lượng nhanh chóng ngắt nguồn điện, chống cháy lan, cứu người mắc kẹt trong ô tô bằng thiết bị cắt thủy lực; sử dụng xe thang tiếp cận các tầng cao, đưa người bị nạn ra ngoài và chuyển cho đội ngũ y tế sơ cấp cứu; đồng thời điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường.

Các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Cuộc thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống cháy lớn, phức tạp và có đông người.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu

Cùng ngày, tại phường Bến Thành, lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống và phối hợp khi có sự cố xảy ra ở các địa bàn dân cư, nhất là ở các chung cư, nhà cao tầng.

>>> Một số hình ảnh thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: