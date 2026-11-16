Công an TPHCM đến tận nhà lấy mẫu ADN đối với thân nhân liệt sỹ tuổi cao, đi lại khó khăn

Việc thu mẫu diễn ra từ ngày 12 đến 17/11 tại ba điểm ở phường Phú Nhuận, phường Thủ Dầu Một và phường Bà Rịa. Đặc biệt, Thành phố bố trí 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại; đồng thời phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức phương tiện đưa đón thân nhân đến các điểm thu mẫu và trở về nhà.

Đại tá Ngô Xuân Thọ nhấn mạnh lực lượng chức năng phấn đấu thu nhận mẫu ADN của 100% trong số 6.927 thân nhân đã được rà soát. Đối với những trường hợp chưa liên lạc được, Công an Thành phố sẽ tìm mọi cách xác minh, tìm kiếm thông tin để kết nối với gia đình, bố trí phương tiện đưa đón hoặc tổ chức lấy mẫu tại nhà. Mục tiêu là không bỏ sót thân nhân thuộc diện lấy mẫu, tạo thêm cơ hội xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Lấy mẫu ADN tại nhà bà Phạm Thị Luồn (90 tuổi, phường Sài Gòn), có em trai là liệt sỹ Phạm Văn Hức - Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và kế hoạch cao điểm của Bộ Công an.

Theo kế hoạch, các mẫu sinh phẩm được thu nhận trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm quy trình và bảo mật thông tin cá nhân, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN để đối sánh với mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước. Kết quả thu nhận cũng được cập nhật, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06.

Mỗi mẫu ADN được tiếp nhận là một cơ hội bổ sung dữ liệu khoa học, góp phần kết nối thân nhân với những hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính. Với bà Luồn, ông Kháng và hàng nghìn gia đình khác, mong mỏi sau cùng rất giản dị: Biết người thân đang nằm ở đâu, được gọi đúng tên và có ngày trở về với quê hương, gia đình.