Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; căn cứ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số, Công an TPHCM đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Cải cách công tác thông tin báo cáo trong Công an Thành phố”.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: THẮNG LỢI

Mục tiêu của hội thảo là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giúp cải cách triệt để chế độ thông tin, giảm tải tối đa khối lượng báo cáo tại Công an các cấp, đặc biệt là lực lượng Công an phường, xã. Ban Giám đốc Công an Thành phố đặt ra yêu cầu phải hình thành được hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị khai thác theo lĩnh vực phụ trách, kiên quyết chấm dứt tình trạng phát sinh các báo cáo có nội dung trùng dẫm giữa các phòng nghiệp vụ.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố. Để đảm bảo tinh thần lan tỏa và bám sát thực tiễn cơ sở, hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an Thành phố với sự tham gia gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của các phòng nghiệp vụ, đồng thời kết nối trực tuyến đến 100% điểm cầu Công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - PGĐ CATP chủ trì hội thảo - Ảnh: THẮNG LỢI

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tham mưu và thực hiện chế độ báo cáo.

Đặc biệt, các tham luận tại Hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ đổi mới công tác thống kê, báo cáo, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện các phần mềm hiện có, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống và nghiên cứu hình thành dữ liệu tập trung trong Công an Thành phố.

Các giải pháp hướng đến việc khai thác thông tin đã được cập nhật, hạn chế yêu cầu Công an cơ sở cung cấp lại số liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả tổng hợp, phân tích thông tin phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Sau khi lắng nghe Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tâm huyết từ cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố đã có bài phát biểu kết luận và chỉ đạo.

Đánh giá cao sự nhìn nhận thẳng thắn của các đơn vị về những bất cập hiện tại, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: "Vấn đề hiện nay không phải là tiếp tục khảo sát, đánh giá mà phải chuyển ngay sang hành động, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là người đứng đầu, để tạo chuyển biến thực chất".

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ CATP tham dự hội thảo tại hội trường CATP - Ảnh: THẮNG LỢI

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng khẳng định, thước đo của chiến dịch này chính là hiệu quả giảm tải cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Việc đánh giá kết quả không chỉ dựa vào số lượng đầu báo cáo được cắt giảm trên giấy, mà phải được chứng minh bằng số lần báo cáo, khối lượng thông tin và thời gian thực hiện thực tế đã giảm cho Công an cấp xã.

Đặc biệt, xoáy sâu vào “điểm nghẽn” trong ứng dụng công nghệ, đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo ngay việc phải chấm dứt ngay tình trạng “báo cáo kép”. “Phải tập trung hoàn thiện, khai thác hiệu quả các phần mềm, hệ thống hiện có; kiên quyết khắc phục tình trạng đã cập nhật thông tin trên phần mềm nhưng vẫn phải gửi báo cáo bằng văn bản” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ không được bắt Công an cấp xã cung cấp lại những thông tin đã có thể trích xuất trên hệ thống dữ liệu dùng chung.

Giao trách nhiệm trực tiếp cho Thủ trưởng các đơn vị, Phó Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu: "Việc cải cách phải có sản phẩm cụ thể, có thời hạn hoàn thành và được đánh giá bằng mức độ giảm tải thực tế cho Công an cơ sở; tuyệt đối không để Hội thảo kết thúc mà các bất cập đã được chỉ ra vẫn tiếp tục tồn tại".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm chính trị cao độ, hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá trong công tác hành chính, để cán bộ chiến sĩ có thêm thời gian bám nắm địa bàn, phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.