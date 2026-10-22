Công an TPHCM đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa

Chiều 20/10/2026, Công an TPHCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng, thu giữ hơn 176 kg ma túy cần sa cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Thành phố trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Tham dự buổi khen thưởng có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố. Về phía Công an Thành phố có Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh buổi lễ khen thưởng

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm và truy nguyên nguồn cung cấp ma túy.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an Thành phố và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Công an Thành phố trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án

Qua quá trình rà soát, theo dõi, lực lượng Công an phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Rạng sáng ngày 07/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 06 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Không dừng lại ở việc xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung, lực lượng Công an đã khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy vai trò chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Tang vật thu giữ

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đặc biệt, ngay từ giai đoạn đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, phân công Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp Điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng, bảo đảm công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Video Công an triệt phá đường dây ma túy:

Tính đến ngày 19/10/2026, Công an Thành phố đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả đấu tranh trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý địa bàn, kiểm tra hành chính với điều tra chuyên sâu; không chỉ xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy mà kiên quyết truy nguyên, triệt phá tận gốc các đường dây cung cấp, vận chuyển, phân phối ma túy, từng bước giải quyết đồng bộ cả nguồn cung và nguồn cầu.

Phát huy kết quả đạt được, Công an TPHCM tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 02 của Thành ủy; tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ khi mới manh nha, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp; phát huy vai trò nòng cốt của Công an cơ sở, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.