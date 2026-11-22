Đoàn công tác Công an TP.HCM vào dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tham gia đoàn có lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Chí Hòa, Trại tạm giam Bố Lá, Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Phòng Kỹ thuật hình sự, Ban Chuyên đề Công an TPHCM, cùng cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an TPHCM.

Các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Bùi Thanh Trực cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính, dâng hương bày tỏ biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Công an TPHCM và cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trên các lĩnh vực Công an TPHCM trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt. Ghi nhớ công lao trời biển của Người, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trách nhiệm, kỷ cương, vì Nhân dân phục vụ. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần tận tụy, dũng cảm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Dâng hương tưởng niệm tại nhà tranh, nơi gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ

Trước anh linh của Người, Đoàn công tác Công an TP.HCM nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đoàn kết, kỷ cương, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo vệ bình yên trên thành phố mang tên Người.

Chụp hình lưu niệm tại nhà tranh, nơi gắn liền với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dưới tán cây nhãn già và những rặng tre nơi ngôi nhà tranh gắn với tuổi thơ của Bác, qua giọng đọc trầm ấm của thuyết minh viên, Đoàn công tác Công an TPHCM đã được ôn lại những kỷ niệm về Người.

Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó Giám đốc Công an TP.HCM thay mặt các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến Đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn công tác Công an TP.HCM chụp hình lưu niệm tại Đền Chung Sơn

* Chiều cùng ngày, Đoàn đã vào tỉnh Hà Tĩnh dự khán, cổ vũ trận thi đấu trong khuôn khổ VLeage 2026-2027 giữa đội bóng đá Công an TPHCM và đội tuyển Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.