Công an TPHCM có tân Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự

Ngày 21-9, Công an TPHCM cho biết vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm chức danh Tư pháp đối với 2 Phó Giám đốc Công an TPHCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đại diện các cơ quan tham mưu, sở, ngành và các cơ quan Tư pháp thành phố.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Hoàng trao các quyết định bổ nhiệm, chúc mừng Đại tá Bùi Thanh Trực và Đại tá Lê Công Anh. Ảnh: HT

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Hoàng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TPHCM.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh việc kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh Tư pháp trọng yếu có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của Công an TPHCM; góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam và các nhiệm vụ tư pháp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HT

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Đại tá Bùi Thanh Trực và Đại tá Lê Công Anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, chủ động tham mưu phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.