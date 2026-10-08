Công an TPHCM chủ động các phương án hỗ trợ dân ứng phó thời tiết diễn biến phức tạp

Chạy đua hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Tối ngày 05 và rạng sáng 06/10, địa bàn các P.Tân Khánh và Tân Hiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn, triều cường và nước từ thượng nguồn đổ về (khu vực nằm ở hạ nguồn suối Cái). Tại một số khu vực thuộc P.Tân Khánh, nước dâng cao gần 2m, tràn vào nhà dân, gây ngập nhiều khu phố. Ngay từ khoảng 20 giờ ngày 05, Ban Chỉ huy CAP.Tân Khánh đã triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM (CATP), lực lượng quân sự phường cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ứng phó, CNCH. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại khu vực công trình nạo vét Suối Cái, nước dâng cao, có nơi gần 2m, dòng nước chảy xiết, đe dọa an toàn tính mạng người dân. Dọc rạch Thạnh Phước, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản bị ảnh hưởng. Nước cũng tràn vào một số trụ sở doanh nghiệp dọc đường ĐT747B, tác động đến hoạt động sản xuất. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chặn hai bên cầu, hỗ trợ người dân đi lại, đồng thời tổ chức di dời các hộ ở khu vực thấp trũng.

Thượng tá Lê Xuân Sang, Trưởng CAP.Tân Khánh cho biết, thời điểm nước dâng cao, lượng nước từ thượng nguồn đổ về khu vực công trình nạo vét Suối Cái rất lớn và chảy xiết, gần như chia cắt toàn bộ khu vực. Ban Chỉ huy CAP đã huy động 52 CBCS thuộc các lực lượng, cùng 4 xuồng máy chuyên dụng, tiếp cận những khu vực bị chia cắt, vận động và đưa người dân còn mắc kẹt tại các công trình đến nơi an toàn. Đến 5 giờ sáng hôm sau, CAP cùng các lực lượng đã tổ chức di dời 7 hộ dân, với hơn 22 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, đến nơi an toàn.

CBCS Phòng CSGT làm nhiệm vụ trong những ngày thành phố trải qua nhiều trận mưa lớn kéo dài

Trong ngày 06/10, nước tại nhiều khu vực đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn bị ảnh hưởng. Tại đường Tân Khánh 31, nước đã rút bớt nhưng vẫn còn tràn qua mặt đường. Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở căng dây, lắp đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Theo CAP, hiện có 3 khu phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ gồm Khánh Lộc, Phước Hải và Dư Khánh. Các khu vực này tập trung dọc bờ kênh Suối Cái, từ cầu Thợ Út về sông Đồng Nai, nơi đang triển khai công trình nạo vét. Tình trạng ngập nước không chỉ ảnh hưởng đời sống, hoạt động kinh doanh mà còn gây thiệt hại đến hoa màu của người dân, nhất là tại khu vực cuối hạ lưu Suối Cái. Để chủ động ứng phó, CAP phối hợp các ngành chức năng tổ chức lực lượng tuần tra, theo dõi tại các điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và cảnh báo nguy cơ từ sớm, từ xa. Lực lượng cũng được bố trí gia cố đê bao, vận hành máy bơm thoát nước tại các khu vực ngập sâu. Đối với các hộ dân phải di dời, CAP phân công Cảnh sát khu vực phối hợp UBND phường hỗ trợ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống.

Tại P.Tân Hiệp, trước nguy cơ ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường, CAP cũng chủ động triển khai các phương án ứng phó. Chiều tối ngày 05/10, mưa lớn khiến việc đi lại trên nhiều tuyến đường trọng yếu, trong đó có ĐT746 gặp khó khăn. CAP.Tân Hiệp đã phối hợp Phòng CSGT bố trí CBCS làm nhiệm vụ phân luồng, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng Công an cùng các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản và đưa những trường hợp có nguy cơ mất an toàn đến nơi trú ngụ phù hợp. Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, ngay từ đầu giờ chiều ngày 06, Thượng tá Lê Hoàng Ngân, Trưởng CAP.Tân Hiệp, đã chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra, nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc chia cắt để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân và phương tiện thoát khỏi các khu vực ngập nước

Chủ động các phương án ứng phó

Trước diễn biến thời tiết bất thường, mưa lớn xuất hiện liên tục, kết hợp triều cường làm gia tăng nguy cơ ngập úng, ùn tắc và mất an toàn giao thông, Phòng CSGT CATP đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường lực lượng tại những khu vực trọng điểm, vừa bảo đảm giao thông thông suốt, vừa hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.

Một trong những giải pháp được Phòng CSGT triển khai là rà soát, công bố 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn TPHCM, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển. Trong số này có 83 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn, nước thoát không kịp và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường. Các vị trí được cảnh báo trải rộng trên nhiều khu vực, trong đó có những tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông đúc như Lý Thường Kiệt, Tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng - Linh Đông, Lê Văn Việt, Nguyễn Xiển, Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh...

Công tác sơ tán người dân

Không chỉ cảnh báo từ sớm, lực lượng CSGT còn tổ chức phương án bám đường, xử lý trực tiếp các tình huống phát sinh. Trong đợt mưa lớn chiều tối 22/9, khi nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập cục bộ, nước dâng nhanh, phương tiện di chuyển khó khăn, các đơn vị CSGT đã triển khai lực lượng tại giao lộ và những khu vực ngập để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng đi phù hợp, phối hợp xử lý các sự cố ảnh hưởng đến giao thông. Tại những vị trí nước ngập sâu, xe chuyên dụng được sử dụng để hỗ trợ đưa phương tiện của người dân qua khu vực nguy hiểm.

Tinh thần chủ động này tiếp tục được thể hiện trong những ngày đầu tháng 10. Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập cục bộ, Phòng CSGT tăng cường theo dõi các khu vực xung yếu, bố trí lực lượng điều tiết tại những tuyến đường trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện chết máy và phối hợp với các lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống bất thường. Tại khu vực cầu Khánh Vân (P. Tân Khánh) vào sáng 6/10, khi nước ngập khiến nhiều phương tiện chết máy, Đội CSGT Bình Triệu đã điều động 2 tổ tuần tra kiểm soát cùng 2 xe tải nâng đến hiện trường, vừa tổ chức điều tiết giao thông, vừa hỗ trợ người dân. Hình ảnh CBCS trực tiếp đẩy một xe tải bị chết máy qua vùng ngập tiếp tục cho thấy sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT tại những thời điểm người dân cần hỗ trợ nhất.

Chính quyền địa phương P.Tân Khánh thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tại khu vực ngập sâu

Cảnh sát đường thủy tặng áo phao cho người dân

Song song với công tác điều tiết, hỗ trợ, Phòng CSGT liên tục đưa ra các khuyến cáo cụ thể. Người dân được đề nghị theo dõi dự báo thời tiết, tình hình ngập và giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi trời mưa và không cố vượt qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc không nhìn rõ mặt đường. Trường hợp phương tiện chết máy trong vùng ngập, người dân không nên cố khởi động lại động cơ mà ưu tiên đưa người và phương tiện đến vị trí an toàn. "Với phương châm chủ động từ sớm, bố trí lực lượng tại chỗ và hỗ trợ người dân ngay khi phát sinh sự cố, Phòng CSGT đang duy trì các phương án ứng phó phù hợp với từng khu vực, góp phần hạn chế ùn tắc, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày thời tiết diễn biến phức tạp" - Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng CSGT chia sẻ.