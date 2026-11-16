Công an TPHCM bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp

Hiện nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm rất phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do đó, việc quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp là một yêu cầu cấp thiết, không chỉ nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mà còn góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp.

Sáng 16/11, Phòng An ninh Kinh tế, Công an TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ, Quản lý tài sản VSIP; Công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex; Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Huỳnh Ngọc Loan, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế; đông đảo lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị và hơn 400 nhân viên bảo vệ.

Ban tổ chức lớp học trao tài liệu học tập đến tay học viên

Thực hiện Kế hoạch số 4784/KH-CAT-PA04 ngày 16/6/2026 của Công an Thành phố về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Căn cứ Quyết định số 11915/QĐ-CATP ngày 05/11/2026 của Giám đốc Công an Thành phố về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, từ nay đến cuối năm 2026, Công an thành phố sẽ mở nhiều lớp nghiệp vụ bảo vệ cho các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Ngọc Loan - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế cho rằng, trong những năm qua, đặc biệt là sau khi sáp nhập 3 tỉnh-thành phố, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM ngày càng được mở rộng. Từ những lô hàng sản xuất trong các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những thành quả từ lợi tích kinh tế mang lại, hoạt động của các doanh nghiệp cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự như: trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự, tranh chấp, mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Nguy cơ cháy, nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng thường diễn ra. Những vấn đề này nếu không được chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ khai giang lớp học

Trong bối cảnh đó, lực lượng bảo vệ tại các doanh nghiệp hiện nay có vai trò hết sức quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người, tài sản của doanh nghiệp. Theo đó, lực lượng này nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường sẽ kịp thời phối hợp với lực lượng Công an xử lý ngay các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Tham gia lớp học, các học viên được trang bị về kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm. Thông qua lớp học, học viên được tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Để lớp học nâng cao và đạt hiệu quả, Thượng tá Huỳnh Ngọc Loan yêu cầu, tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Chú trọng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, tập trung trang bị cho học viên kiến thức pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ; kỹ năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hiện trường, phòng ngừa tội phạm, xử lý tình huống mất an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, phải quán triệt cho học viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuân thủ quy định pháp luật, không để xảy ra hành vi lợi dụng nhiệm vụ bảo vệ để vi phạm pháp luật.

Tham gia lớp học, các học viên phải nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng của khóa huấn luyện. Tích cực nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, chủ động liên hệ kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác tại doanh nghiệp. Sau khóa học, phải vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được trang bị; chủ động phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự, kịp thời thông báo và phối hợp với lực lượng Công an xử lý các vụ việc phát sinh theo đúng quy định.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Loan - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP phát biểu

Đối với lãnh đạo các doanh nghiệp, sau khóa học, cần củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ; phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng và thực hiện hiệu quả các phương án bảo vệ phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Thông qua lớp học, Thượng tá Huỳnh Ngọc Loan cũng mong muốn, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại các công ty, doanh nghiệp là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và cộng đồng các doanh nghiệp. Trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, lực lượng bảo vệ doanh nghiệp là một trong những lực lượng phối hợp quan trọng. Thông qua lớp học sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền vững của thành phố.