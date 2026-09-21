Công an TPHCM bắt giang hồ cộm cán 'Hoàng Nato', chặt đứt 8 đường dây tội phạm

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị đấu tranh triệt phá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đã bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”, SN 1983, ngụ phường Gia Định, TPHCM), một đối tượng giang hồ cộm cán.

126 đối tượng bị khởi tố, xử lý trong chuyên án. Ảnh: CACC

Đối tượng Dương Minh Tuấn, tức "Hoàng Nato". Ảnh: CACC

Tiếp tục “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng phá án đã truy xét triệt để từng đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất; qua đó bóc gỡ toàn bộ 8 đường dây tội phạm quy mô lớn.

Trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý, có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Kim Ju Young, đối tượng có vai trò cầm đầu và bạn gái. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ các đường dây mua bán trái phép chất ma túy này do nhiều đối tượng cầm đầu, bao gồm: Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, quê An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, quê Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994), Giang Quốc Khánh (SN 2000), Phạm Minh Sang (SN 1992) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, cùng ngụ TPHCM).

Đối tượng Phạm Ngọc Như Huỳnh bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: CACC

Các băng nhóm này chuyên cung cấp, giao dịch Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hơn 1.000 đầu "pod chill" chứa ma túy Etomidate, lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an di lý các đối tượng. Ảnh: CACC

Tang vật ma tuý. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong những sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức tương tự thuốc lá điện tử thông thường nhằm dễ cất giấu, qua mắt lực lượng chức năng và thẩm lậu vào giới trẻ cũng như các địa điểm vui chơi, giải trí.

Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.