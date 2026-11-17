Lúc 08 giờ 10 phút ngày 14/11/2026, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D (sinh năm 1964, ngụ xã Bình Mỹ) về việc bị cướp giật 278 tờ vé số, tổng trị giá 2.780.000 đồng.

Đối tượng Đặng Xuân Trung

Theo trình báo, khoảng 08 giờ 20 phút ngày 13/11/2026, ông D đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số tại khu vực trước số 189A đường Bùi Công Trừng, Ấp 49, xã Đông Thạnh thì một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến hỏi mua. Khi ông D. đưa tập vé số để lựa chọn, người này bất ngờ giật lấy toàn bộ 278 tờ rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, truy xét. Đến khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện, đưa Đặng Xuân Trung (sinh năm 1994) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật số vé số của ông D.

Hiện Công an xã Đông Thạnh tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Đặng Xuân Trung về hành vi cướp giật tài sản, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.