Công an TPHCM: Ấm áp Đêm hội trăng rằm, mang yêu thương đến các em thiếu nhi

Hướng đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn cho con cán bộ, chiến sĩ và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Công an TPHCM tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Tết Trung thu - Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ”.

Những tiếng trống hội, nụ cười trẻ thơ, những món quà được trao tận tay..., các em thiếu nhi đã có mùa Trung thu ấm áp, rộn ràng niềm vui

Chương trình được triển khai từ ngày 22 đến 25/9/2026 tại ba điểm: Trụ sở Công an TPHCM khu vực trung tâm, khu vực 1 và Trường Văn hóa Công an nhân dân V, với quy mô khoảng 1.700 thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TPHCM, các em học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân V. Ngoài ra, Công an Thành phố còn tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết Trung thu cho hơn 200 em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động chăm lo được triển khai đồng thời tại nhiều địa điểm, tạo nên không khí Trung thu rộng khắp, trong đó chú trọng đến đối tượng là con cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn của Công an Thành phố và những em nhỏ đang phải điều trị bệnh, gặp hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an Thành phố đối với thế hệ tương lai.

Công an TPHCM đã tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu thật sự ý nghĩa

Đồng hành cùng chương trình, Công đoàn Công an TPHCM tích cực phối hợp triển khai cùng Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên Công an TPHCM trong các hoạt động chăm lo, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu thật sự ý nghĩa. Mỗi em thiếu nhi tham gia chương trình đều được trao tặng các phần quà Trung thu ý nghĩa, với tổng giá trị quà tặng khoảng hơn 520 triệu đồng.

Không chỉ vậy, chương trình còn mang đến cho các em một không gian Trung thu giàu cảm xúc với nhiều hoạt động như múa lân, trống hội, giao lưu Chú Cuội – Chị Hằng, kể chuyện sự tích Trung thu, các trò chơi tương tác, đố vui, phá cỗ và chụp ảnh lưu niệm, chương trình nghệ thuật với các tiết mục hát và múa sôi nổi, rước đèn tháng 8 với đoàn lân sư rồng và kết thúc bằng những loạt pháo hoa đẹp mắt, hấp dẫn. Đối với các bệnh nhi, những món quà Trung thu được trao tận tay ngay tại phòng bệnh, cùng những lời thăm hỏi, động viên chân tình của các thành viên đoàn công tác.

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Vì nhân dân phục vụ”, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu nhi.

Đặc biệt, với vai trò chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên và người lao động, Công đoàn Công an Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng sự quan tâm đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mỗi em nhỏ đều được đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn, vui tươi hơn và tràn ngập ấm áp, yêu thương.

Một phần quà có thể giá trị không lớn, nhưng sự quan tâm phía sau đó là thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ những tiếng trống hội, nụ cười trẻ thơ đến những món quà được trao tận tay, “Tết Trung thu – Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ” năm 2026 do Công an TPHCM tổ chức đã góp phần viết nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em.