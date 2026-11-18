Tích cực hỗ trợ nhân dân sử dụng các tiện ích số

Nằm ở địa bàn ven vùng đầm phá Tam Giang, xã Đan Điền hiện có 18 thôn với khoảng 10.000 hộ dân với hơn 40.000 nhân khẩu sinh sống. Thời gian qua, ngoài tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an xã Đan Điền còn tích cực bám địa bàn cơ sở, gần dân để hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng tiện ích số để giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Công an xã Đan Điền, TP Huế tận tình hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

Thượng úy Đinh Quang Nhật, Bí thư Chi đoàn Công an xã Đan Điền cho biết, qua công tác bám, nắm cơ sở, biết được ở địa bàn có nhiều hộ dân có người già yếu, khuyết tật, khó khăn trong việc đi lại nên Công an xã đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ về tận nhà để hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Đoàn viên thanh niên Công an xã Đan Điền đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ CAND trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, đặc biệt là “Gần dân nhất” để tham gia hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp tài khoản an sinh xã hội. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đan Điền còn tích cực hỗ trợ người dân ở địa phương giải quyết các thủ tục hành chính thông qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đoàn viên thanh niên Công an TP Huế đi đầu trong chuyển đổi số, hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mới đây, khi có một số người dân gặp lúng túng khi thực hiện kê khai thủ tục đăng ký cấp biển số phương tiện xe mô tô lần đầu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, cán bộ Công an xã Đan Điền đã tận tình hướng dẫn người dân kê khai từng bước, nhập liệu thông tin, hình ảnh vào các trường thông tin để hoàn tất thủ tục bấm biển số xe máy.

“Do sử dụng công nghệ, các ứng dụng số không rành nên khi đến làm thủ tục đăng ký phương tiện, tôi đã được cán bộ Công an xã hướng dẫn tận tình hướng dẫn để kê khai trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Nhờ thế mà việc kê khai được chính xác, hồ sơ không bị trả về và tôi đã hoàn tất bấm được biển số xe máy nhanh chóng”, bà Nguyễn Thị Hiền ở thôn Bao La - Đức Nhuận, xã Đan Điền chia sẻ.

Đại úy Hồ Đăng Mùi, cán bộ Công an xã Đan Điền đến tận nhà hỗ trợ cụ ông Nguyễn Thiết kê khai dữ liệu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được phần mộ.

Hay mới đây, khi nắm được thông tin cụ ông Nguyễn Thiết (SN 1941, ở thôn Phú Hà) tuổi cao, khó khăn trong việc đi lại nên Đại úy Hồ Đăng Mùi, cán bộ Công an xã Đan Điền đã đến tận nhà để hỗ trợ cụ Thiết kê khai dữ liệu thân nhân liệt sĩ chưa xác định phần mộ cập nhật lên hệ thống và lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Ngoài các phần việc kể trên, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an xã còn tích cực phối hợp các đơn vị để thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Chi đoàn còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật, phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, Thượng úy Đinh Quang Nhật chia sẻ thêm.

Lan tỏa “Ba nhất”, sẵn sàng phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi

Ngoài Công an xã Đan Điền, thời gian qua, lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Huế và Công an các xã, phường ở địa bàn thành phố đã và đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”, nỗ lực hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số nhằm thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng xã hội số.

Cán bộ Công an phường Thủy Xuân, TP Huế tăng cường làm thêm giờ để giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước cho các em học sinh.

Công an các đơn vị, địa phương tại TP Huế đã bám địa bàn cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp xuống khu dân cư, đến tận nhà người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật để hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, giấy tờ đăng ký xe, bằng lái xe… trên ứng dụng VNeID.

Tại trụ sở tiếp công dân của Công an phường Thuận Hóa (địa chỉ số 107 Nguyễn Huệ, TP Huế) những ngày qua có rất đông người dân, nhất là các bậc phụ huynh đưa con em đến làm hồ sơ cấp thẻ, cấp đổi căn cước cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi; làm thủ tục đăng ký phương tiện, cấp mới, cấp đổi biển số ô tô, mô tô.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện được cán bộ Công an phường Thuận Hóa hướng dẫn tận tình.

Tại đây, Trung tá Hồ Thị Hà cùng với các cán bộ Công an phường Thuận Hóa làm việc không kể giờ nghỉ trưa để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

“Nhờ được đồng chí Hồ Thị Hà và các cán bộ Công an phường Thuận Hóa tích cực hướng dẫn, hỗ trợ kê khai trên cổng dịch vụ công nên chỉ trong ít phút, tôi đã hoàn tất thủ tục xin cấp mới biển số xe mô tô. Cán bộ Công an còn cấp phiếu hẹn và tận tình căn dặn 2 ngày sau quay lại để nhận giấy tờ xe. Tôi rất ấn tượng và hài lòng với tinh thần làm việc, thái độ phục vụ, hỗ trợ nhân dân của các cán bộ Công an phường Thuận Hóa”, chị Nguyễn Thị Tâm ở phường Kim Long cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa còn cho biết, với phương châm “hết việc, không hết giờ”, CBCS Công an phường, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chủ động, phối hợp nhịp nhàng trong từng phần việc để tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục, hỗ trợ học sinh làm thẻ căn cước, kích hoạt tài khoản VNeID nhanh chóng, đúng quy định. Với phần việc được giao, CBCS đã thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân bằng thái độ văn minh, trách nhiệm, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường Thuận Hóa còn chuẩn bị bánh kẹo, nước uống cho học sinh trong thời gian chờ làm thủ tục.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an TP Huế đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đến nay, toàn thành phố có 249.324 công dân tích hợp, đạt tỷ lệ 24,79%.

Việc ứng dụng định danh điện tử, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tiếp tục được triển khai hiệu quả, với 4.347 chuyến bay có thu thập sinh trắc học, đạt tỷ lệ 94,19%; có 183.591 lượt hành khách check in bằng thẻ căn cước, căn cước công dân và 25.093 lượt qua VNeID.

Trong thực hiện nhiệm vụ rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, Công an TP Huế đã phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an và các đơn vị thu nhận 1.975 mẫu sinh phẩm ADN, đạt tỷ lệ 98,75%, góp phần phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ. Trong công tác định danh điện tử, lực lượng Công an đã thu nhận 139.278 hồ sơ, kích hoạt 131.732 tài khoản đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 94,58%.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an thành phố tiếp tục chủ động tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, khai thác hiệu quả các tiện ích của Đề án 06, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả các tiện ích của Đề án 06, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác.

Công an các xã, phường cần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, địa bàn, đối tượng; phát huy vai trò của Cảnh sát khu vực, sâu sát cơ sở, chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm để bảo đảm bình yên địa bàn.