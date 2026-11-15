Công an TP Huế xử phạt đối với nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, các trường hợp được xác định gồm: H.T.N.N (sinh năm 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (sinh năm 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (sinh năm 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (sinh năm 2009, trú tại xã Hương An); N.T.T.U (sinh năm 1998, trú tại phường Phú Xuân, cùng TP Huế).

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Công an TP Huế làm việc với các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm về bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử phạt.

Ngày 14/11, Công an TP Huế tiếp tục lập biên bản xử lý vi phạm thêm 04 trường hợp có hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Các trường hợp gồm: H.T.N.H (sinh năm 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (sinh năm 1990, trú tại phường An Cựu, cùng ở TP Huế).

Công an TP Huế tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều là thông tin chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân khi chưa có đủ căn cứ không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là pháp luật hình sự.

Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với những nội dung đăng tải, bình luận và chia sẻ. Dù không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Việc viện dẫn lý do câu tương tác, tăng lượt tiếp cận hay phục vụ hoạt động kinh doanh không phải là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý; tuyệt đối không tiếp tục chia sẻ, bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin vi phạm, tạo ra hệ lụy xã hội và hậu quả pháp lý mà cá nhân phải chịu trách nhiệm.