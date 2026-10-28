Công an TP Huế xử lý hàng trăm vi phạm, giữ bình yên địa bàn

Theo đó, trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Huế phát hiện và lập biên bản 870 trường hợp vi phạm.

Công an TP Huế tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trong 15 ngày, Tổ công tác 785 và các tổ tuần tra thuộc công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 38 vụ việc với 84 đối tượng. Trong đó, riêng Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng; phát hiện 273 trường hợp vi phạm với 411 lỗi, tạm giữ 99 mô tô và 2 xe máy điện.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Những kết quả bước đầu cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an trong tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sau 15 ngày cao điểm ra quân, Công an TP Huế phát hiện và lập biên bản 870 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của đợt cao điểm.

Trong đó, các tổ tuần tra phải duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động lựa chọn địa bàn, tuyến đường và khung giờ phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, cần tập trung vào những khu vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, Giám đốc Công an TP Huế cũng yêu cầu các lực lượng chú trọng công tác phòng, chống tội phạm, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý cư trú và hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững tác phong, thái độ ứng xử chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ cuộc sống bình yên của nhân dân.