Ngày 21/11, UBND TP.Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11/2026, thông tin nhiều vấn đề, tình hình, hoạt động trên địa bàn TP Huế.

Tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, thời gian qua, Công an TP đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình, ngày 8/10/2026, Công an TP Huế ra quân cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn; triển khai các tổ công tác của các phòng nghiệp vụ và các tổ tuần tra cấp xã, đã huy động lực lượng, phương tiện, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) nơi ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trong đợt 60 ngày, đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, Công an TP Huế xử lý 228 vụ/361 đối tượng; khởi tố 80 vụ/ 226 đối tượng, trong đó, lĩnh vực TTXH 77 vụ/191 đối tượng; lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường 57 vụ/66 đối tượng, lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy 32 vụ/ 65 đối tượng; xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Có hai vụ án được dư luận quan tâm. Vụ thứ nhất là “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại một số trường học. Công an TP Huế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan - chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (cùng địa chỉ tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) cùng về hành vi “Đưa hối lộ”.

Cơ quan CSĐT khởi tố Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Ngô Hoàng Quốc Dũng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Vụ án thứ 2 là các hành vi xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên, mua bán dâm, cụ thể là các hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”. Đến nay, Công an TP Huế đã làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng bị xử lý do đăng tải thông tin sai sự thật về 2 vụ án.

Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định: “2 vụ án là khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng, tình tiết, diễn biến liên quan. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin, vụ việc xảy ra ở gần nhau, cùng thời điểm nên một số cá nhân cố tình gán ghép 2 vụ án, tổ chức phát tán, bình luận, cắt ghép hình ảnh, video…, lan truyền những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức...

Qua đó, Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên các trang mạng, phạt tiền hơn 126 triệu đồng; đang phối hợp với Công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp khác. Những kết quả trên đã đã kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin sai sự thật liên quan đến 2 vụ án".

Đại tá Hồ Xuân Phương đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an toàn xã hội, sự bình yên của nhân dân. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.