Công an TP Huế và Giáo hội Phật giáo tăng cường đồng hành vì cộng đồng

Chiều 21-9, nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo TP Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế, có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Huế do Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Huế, làm Trưởng đoàn.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Trị sự GHPGVN TP Huế.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Huệ Phước thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP Huế nhiệm kỳ mới cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế trong quá trình tổ chức Đại hội.

Hòa thượng cho biết, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN TP Huế tiếp tục phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa hợp; kế thừa truyền thống “Hộ quốc an dân”, vận động tăng ni, phật tử đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tích cực đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Nhân dịp Đại tá Nguyễn Đình Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế, Hòa thượng Thích Huệ Phước chúc mừng và bày tỏ tin tưởng tân Giám đốc Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Đình Dương chúc mừng thành công của Đại hội Phật giáo TP Huế lần thứ IX; đồng thời gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Phước cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN TP Huế nhiệm kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Huế đối với sự phát triển chung của địa phương, nhất là trong gìn giữ các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Giám đốc Công an TP Huế mong muốn Ban Trị sự GHPGVN thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản của Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định Công an TP Huế luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo trên địa bàn được tổ chức đúng quy định của pháp luật và Hiến chương GHPGVN. Qua đó, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng TP Huế ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.