Công an TP Huế tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng

Sáng 10/11, Công an TP Huế tổ chức khai mạc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng thành phố năm 2026.

Với chủ đề “Tấn công, phòng thủ và bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo nội bộ”, cuộc diễn tập có sự tham gia của 10 đội thi đến từ Phòng An ninh mạng Công an TP Huế và các đơn vị, Sở, ngành tại địa phương.

Đại tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát biểu khai mạc cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng.

Theo đó, cuộc diễn tập tổ chức theo hình thức ứng cứu thử thách theo chủ đề trực tiếp tại hội trường. Các đội tham gia sẽ giải quyết chuỗi tình huống về tấn công, phòng thủ và bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu từ khâu xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống AI nội bộ.

Với nội dung tình huống: Một đơn vị trên địa bàn TP Huế chuẩn bị triển khai hệ thống AI (LLM) nội bộ để phục vụ triển khai các ứng dụng trên nền tảng AI phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị. Do chưa có kinh nghiệm trong công tác giám sát, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu đối với các hệ thống AI nên trong quá trình triển khai hệ thống đã xảy ra một số sự cố về an ninh mạng.

CBCS Phòng An ninh mạng Công an TP Huế tham gia cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập có các tình huống cụ thể như nguy cơ từ chuỗi cung ứng và mã độc ẩn khi lựa chọn các mô hình nguồn mở; đầu độc dữ liệu huấn luyện; tấn công đánh cắp mô hình, đảo ngược mô hình; tấn công thao túng câu lệnh; rò rỉ dữ liệu nhạy cảm; đánh cắp danh tính, tài khoản sử dụng AI bất hợp pháp; tấn công DDoS hạ tầng…

Từ đó, các đội thi phân tích nguy cơ, điểm yếu trong các tình huống theo từng bước, từng giai đoạn từ khi bắt đầu xây dựng hệ thống AI; xây dựng, triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu từng giai đoạn; báo cáo sự cố và đề xuất giải pháp khắc phục.

Cuộc diễn tập có 10 đội thi với 70 cán bộ, chuyên viên tham gia.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Đại tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, cuộc diễn tập lần này có nội dung hoàn toàn mới, mang tính tiên phong, tập trung vào mô hình AI nội bộ – công nghệ nền tảng mà thành phố đang định hướng đầu tư phát triển trong giai đoạn tới.

Đợt diễn tập hướng tới việc nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách trong nhận diện trực quan các lỗ hổng; phân tích chuỗi rủi ro từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành, từ đó xây dựng các giải pháp kỹ thuật và cơ chế phòng thủ chủ động, hiệu quả.

Cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện rõ nét tinh thần chủ động, quyết liệt của toàn thể hệ thống chính trị TP Huế trong công tác bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu. Qua đó tạo lập môi trường số tin cậy, bảo vệ vững chắc thành quả chuyển đổi số của cả hệ thống cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia diễn tập chụp ảnh lưu niệm.

“Để đợt diễn tập đạt hiệu quả, có chất lượng cao, đề nghị các đội, các thành viên tham gia diễn tập phát huy khả năng, sử dụng toàn bộ kỹ thuật, công cụ, biện pháp được phép để hoàn thành các thử thách; thực hiện đúng kịch bản, quy trình, xử lý tình huống nhanh, chính xác, hiệu quả. Đồng thời ghi nhận, tổng hợp, đánh giá đầy đủ kết quả diễn tập nhằm chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và phương án ứng phó an ninh mạng đồng bộ, thực chất, hiệu quả”, Đại tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Huế yêu cầu.