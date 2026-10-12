Công an TP Huế tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP Huế cho biết, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối kết quả tích cực của đợt một, Công an TP Huế tiếp tục triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt hai trên địa bàn.

Trong đợt một (tháng 7/2026), Công an TP Huế đã thu nhận 1.985 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Dự kiến trong đợt hai, lực lượng chức năng tiếp tục thu nhận khoảng 500 mẫu sinh phẩm ADN.

Theo đó, từ chiều 17/10 đến hết ngày 18/10, Công an TP Huế phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan và Đoàn thu mẫu của Bộ Công an tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ đợt hai, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại các xã biên giới A Lưới, TP Huế.

Theo Đại tá Phan Quốc Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế, đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này tập trung vào thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ gồm 6 nhóm thân nhân được ưu tiên thu nhận gồm: mẹ đẻ của liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột của liệt sĩ); anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; anh, em là con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ. Đây là những mối quan hệ huyết thống có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ quá trình phân tích, đối chiếu ADN theo dòng mẹ.

Để công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt hai diễn ra thuận lợi, thân nhân liệt sĩ thuộc các nhóm ưu tiên chưa thu mẫu cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương trong quá trình rà soát, xác minh quan hệ huyết thống, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ và thực hiện thu nhận mẫu theo đúng hướng dẫn.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận chính xác đều có thể mở thêm một cơ hội để tìm lại danh tính cho những anh hùng liệt sĩ.

Theo cơ quan Công an, với sự hỗ trợ của công nghệ phân tích gen, mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận chính xác đều có thể mở thêm một cơ hội để tìm lại danh tính cho những anh hùng liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi chính đáng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ chờ đợi.

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, Công an TP Huế đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục phối hợp tuyên truyền, lan tỏa thông tin về cao điểm thu nhận mẫu ADN đợt hai; đồng thời tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia.