Công an TP Huế tích cực tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Bám cơ sở, tích cực tuyên truyền

Cảng HKQT Phú Bài là cửa ngõ giao thương của TP Huế với lượng hành khách thông qua Cảng rất lớn mỗi năm. Vì thế công tác đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không luôn được Công an TP Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chú trọng.

Cán bộ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế tuyên truyền các quy định pháp luật đến người dân ở khu vực lân cận sân bay Phú Bài.

Thực hiện Công văn số 8252/VPCP-CN ngày 17/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với thiết bị bay không người lái và công văn của UBND TP Huế về phối hợp xử lý, ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng HKQT Phú Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cùng với Công an các đơn vị, địa phương tại Huế đã chủ động thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ.

Lực lượng Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tích cực bám địa bàn cơ sở, phối hợp với Công an các địa phương để tuyên truyền quy định pháp luật đến hành khách, người dân ở khu vực lân cận sân bay Phú Bài. Tăng cường công tác quản lý việc thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay; tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Cán bộ Công an phát tờ rơi tuyên truyền các quy định, cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với tàu bay để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quy định sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều và các vật thể bay khác, đơn vị đã phối hợp với Công an các xã, phường Phú Vang, Phú Bài, Hương Thủy, Hưng Lộc… thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hành khách, người dân và học sinh tại các trường THCS, THPT ở địa phương.

Tại các điểm tuyên truyền ở trường học, chợ, khu dân cư, lực lượng Công an đã phát tờ rơi, phổ biến các quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay; phân tích nguy cơ mất an toàn đối với tàu bay khi UAV, diều hoặc các vật thể bay khác xuất hiện gần khu vực đường cất, hạ cánh.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phát tờ rơi tuyên truyền đến tiểu thương ở chợ Hương Thủy.

Đối với học sinh các trường học, nội dung tuyên truyền được CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giúp các em nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và vận động người thân cùng chấp hành. Đồng thời phát tờ rơi đến học sinh để thông tin pháp luật được lan tỏa rộng rãi.

“Qua các buổi tuyên truyền, đơn vị đã khuyến cáo người dân, học sinh không điều khiển UAV, không thả diều trong khu vực cấm bay, hạn chế bay và các khu vực lân cận cảng hàng không Phú Bài. Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, học sinh và các tiểu thương được nâng lên, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay”, cán bộ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế chia sẻ.

Nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế còn phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan xác định vị trí, tiến hành cắm 44 biển, trong đó có 25 biển báo khu vực cấm bay; 19 biển báo khu vực hạn chế bay tại 17 xã, phường có vùng cấm bay, hạn chế bay của Cảng HKQT Phú Bài.

Tuyên truyền đến học sinh, sinh viên không bay UAV, không thả diều tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng HKQT Phú Bài.

Đặc biệt, để tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng HKQT Phú Bài, với nguyên tắc “4 tại chỗ”, lực lượng Công an TP Huế và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức các đợt tuần tra liên ngành để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc vi phạm ANTT; an ninh, an toàn hàng không; các hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép gây mất trật tự công cộng.

Triển khai các ứng dụng kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục khách hàng; phối hợp tiếp nhận, chuyển giao, bàn giao kịp thời, tiến hành điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được áp tải di chuyển qua đường hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế và các đơn vị cắm biển báo khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Để tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, vừa qua, Công an TP Huế và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới về bảo đảm ANTT; an ninh, an toàn hàng không; PCCC và CNCH tại Cảng HKQT Phú Bài với nhiều nội dung quan trọng.

Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, những năm qua, tình hình ANTT; an ninh, an toàn hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống phức tạp. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên ý thức của các tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo vệ an ninh hàng không ngày càng được nâng cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh, an toàn hàng không và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Mới đây, vào ngày 12/11, Công an TP Huế phối hợp với UBND phường Hương Thủy và UBND phường Phú Bài tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh; an ninh, an toàn hàng không; quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái trên địa bàn.

Tại hội nghị, các cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, nhất là tại khu vực lân cận Cảng HKQT Phú Bài.

Đồng thời cung cấp thông tin về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái như UAV, drone, flycam; những nguy cơ đối với hoạt động hàng không khi sử dụng thiết bị bay trái phép. Qua đó khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định, không tự ý tổ chức hoạt động bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay hoặc khu vực ảnh hưởng đến hoạt động hàng không khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.