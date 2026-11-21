Ngày 21/11, UBND TP Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11/2026. Tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, thời gian qua, Công an TP Huế đã triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Điển hình, ngày 8/10, Công an TP Huế ra quân cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn. Đồng thời, triển khai các tổ công tác của các phòng nghiệp vụ và các tổ tuần tra cấp xã, đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật.

Trong đợt 60 ngày, đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, phát hiện, xử lý 228 vụ/361 đối tượng; đã khởi tố 80 vụ/ 226 đối tượng, trong đó, lĩnh vực trật tự xã hội xử lý 77 vụ/191 đối tượng, lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường 57 vụ/66 đối tượng, lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy 32 vụ/ 65 đối tượng. Ngoài ra, phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng; hơn 4.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Nhiều thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa... được các cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi đến lãnh đạo chủ trì họp báo.

Trong số các vụ án được phát hiện, có hai vụ án được dư luận quan tâm. Vụ thứ nhất là “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại một số trường học trên địa bàn. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 14/8/2026 và Công điện số 64 ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Huế về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Công an TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nơi ông Dương Quang Nam làm Hiệu trưởng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can có hành vi "Đưa hối lộ" gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan. Cả hai cơ sở này đều đóng tại phường Mỹ Thượng, TP Huế.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Trường Tiểu học Quảng Thành cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ”. Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai hiệu trưởng này do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trường Tiểu học Quảng Thành do ông Ngô Hoàng Quốc Dũng làm Hiệu trưởng vừa bị bắt tạm giam do liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ" (trong ảnh, hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026 - 2027 của nhà trường).

Hai đảng viên này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định những vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm...

Bên cạnh vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”, vụ án thứ hai cũng được dư luận quan tâm đó là vụ “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”. Quá trình điều tra, đến nay, Công an TP Huế đã làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng tụ tập chạy xe lạng lách, tốc độ cao bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế khởi tố trong đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn.

Đại tá Hồ Xuân Phương khẳng định: “Hai vụ án dư luận quan tâm là khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần nhau nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ án với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức. Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền hơn 126 triệu đồng; đang phối hợp Công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp. Kết quả xử lý đã kịp thời ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin sai sự thật”.

Nhiều người dân bị Công an TP Huế xử phạt do đăng tin sai sự thật về hai vụ án dư luận quan tâm.

Qua vụ việc này, Công an TP Huế đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

“Rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành cùng lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm. Hiện hai vụ án đang trong quá trình điều tra, thời gian tới khi được làm sáng tỏ thì sẽ công khai theo quy định”, Đại tá Hồ Xuân Phương đề nghị.