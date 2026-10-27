Công an TP Huế tăng cường lực lượng và phương tiện giữ gìn an ninh trật tự

Thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, Công an TP Huế đang tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân và du khách.

Tại Hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai đợt cao điểm, tổ chức ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát.

Hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai đợt cao điểm Công an TP Huế.

Theo báo cáo, trong 15 ngày, Tổ tuần tra 785 và các tổ tuần tra Công an cấp xã đã chủ động phát hiện, xử lý 38 vụ việc với 84 đối tượng. Trong đó, Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng; phát hiện 273 trường hợp với 411 lỗi vi phạm, tạm giữ 99 mô tô và 2 xe máy điện.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng, trong đó có các vụ việc liên quan đến cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc. Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng lập biên bản 870 trường hợp vi phạm, tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, Tổ tuần tra 785 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn. Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ các tổ tuần tra còn kịp thời cứu giúp người bị đuối nước, hỗ trợ người gặp sự cố về sức khỏe, tai nạn và đưa đến cơ sở y tế khi cần thiết. Một tổ công tác thuộc Tổ 785 cũng đã phát hiện, cứu giúp người có ý định nhảy cầu tự tử tại phường Hương Trà.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để bị động, bất ngờ hoặc bỏ lọt những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát; lựa chọn địa bàn, tuyến đường và khung giờ phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Toàn lực lượng phải tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội phạm, tệ nạn ma túy.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lĩnh vực được phân công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bổ sung 33 ô tô phục vụ công tác, chiến đấu

Cùng với việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế tiếp tục bổ sung phương tiện, tạo điều kiện để lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nâng cao khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Chiều 26-10, Phòng Hậu cần Công an TP Huế tổ chức bàn giao 33 ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho Công an các đơn vị, địa phương.

Công an TP Huế bổ sung 33 ô tô phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Số phương tiện được trang cấp gồm 6 xe phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu và 27 xe bán tải Mitsubishi Triton dành cho Công an các xã, phường. Các phương tiện này phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc bổ sung phương tiện góp phần nâng cao khả năng cơ động của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Đây cũng là bước đi thiết thực trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị của Công an TP Huế, giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với yêu cầu thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Ban Giám đốc, tập trung mọi lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm 60 ngày, đêm, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố.