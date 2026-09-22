Công an Tp Huế tăng cường kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn người dân

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế tăng cường huấn luyện các kỹ năng cứu nạn trên sông

Trước mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Huế tăng cường huấn luyện các kỹ năng cứu nạn trên sông, đào tạo lái xuồng máy đến kiểm tra, bổ sung phương tiện, thiết bị cho lực lượng cơ sở. Qua đó, chủ động ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Huấn luyện sát thực tế, nâng cao kỹ năng cứu nạn

Thành phố Huế bước vào mùa mưa bão cũng là thời điểm nguy cơ lũ lụt, ngập sâu, sạt lở và sự cố trên sông, suối gia tăng. Trước yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, Công an thành phố Huế tăng cường huấn luyện, rèn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ (CNCH), sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng huấn luyện kỹ năng cứu nạn trên sông

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng huấn luyện kỹ năng cứu nạn trên sông, tập trung vào các tình huống người bị nước cuốn trôi, phương tiện gặp sự cố, cứu người trong dòng chảy mạnh, thời tiết bất lợi hoặc tầm nhìn hạn chế.

Các nội dung được tổ chức sát thực tế, kết hợp rèn luyện thể lực, sức bền với kỹ năng bơi, lặn và xử lý tình huống dưới nước. Cán bộ, chiến sĩ thực hành quy trình từ tiếp cận hiện trường, điều khiển phương tiện đến tổ chức cứu người, đưa nạn nhân lên ca nô.

Những tình huống giả định như cứu người trong dòng nước chảy xiết, điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý chính xác và phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ CNCH.

Chủ động phương tiện, tăng năng lực ứng phó tại cơ sở

Song song với huấn luyện, Công an thành phố Huế tập trung kiểm tra, bảo đảm phương tiện, thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và CNCH. Ca nô, xuồng máy được kiểm tra động cơ, nhiên liệu, hệ thống điều khiển; áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ, thiết bị chiếu sáng được rà soát, bố trí phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra, chủ động phương tiện, tăng năng lực ứng phó tại cơ sở

Các phương tiện sau kiểm tra được vận hành thực tế nhằm đánh giá khả năng cơ động, kịp thời phát hiện và khắc phục những vấn đề kỹ thuật trước mùa mưa bão.

Đáng chú ý, nhiều phương tiện, trang thiết bị và đồ dùng phục vụ phòng, chống thiên tai, CNCH được bổ sung cho Công an các xã, phường và một số đơn vị trực tiếp chiến đấu. Việc tăng cường trang bị nhằm nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống và hỗ trợ người dân ngay tại địa bàn, nhất là khi xảy ra ngập lụt, chia cắt, sạt lở hoặc các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, Công an thành phố Huế đã tổ chức các lớp đào tạo lái xuồng máy cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ. Nội dung đào tạo gắn với kỹ thuật điều khiển, bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và xử lý các tình huống phát sinh khi sử dụng phương tiện thủy.

Vững vàng từ cơ sở, chủ động thích ứng với thiên tai

Trong phòng, chống thiên tai, lực lượng tại chỗ có vai trò quan trọng. Công an các xã, phường trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình dân cư, các khu vực xung yếu và nguy cơ có thể phát sinh khi mưa lớn, lũ lụt.

Khi xảy ra tình huống, đây cũng là lực lượng có mặt sớm để phối hợp cảnh báo, sơ tán, hỗ trợ người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Việc được tăng cường phương tiện, thiết bị cùng với thường xuyên rèn luyện kỹ năng giúp Công an cơ sở nâng cao khả năng xử lý các tình huống ban đầu và phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên trách.

Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn những tình huống diễn biến nhanh, phức tạp. Chuẩn bị đồng bộ về lực lượng, kỹ năng, phương tiện và phương án sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Từ góc độ phát triển bền vững, nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn góp phần xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng tốt hơn với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ động từ cơ sở, làm chủ kỹ năng CNCH và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẽ tạo nền tảng cho một thành phố Huế an toàn, bền vững và phát triển hài hòa với thiên nhiên./.