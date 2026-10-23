Công an TP Huế: Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa ma túy từ đường bộ đến đường thủy

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1 tại hai đầu Nam và Bắc của thành phố.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với các lái xe đường dài.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động, không để phát sinh các nguy cơ mất an toàn giao thông, các tổ công tác tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với đội ngũ lái xe, nhất là lái xe đường dài; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tiến hành kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với các lái xe theo quy định. Sau nhiều ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, test nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với hàng trăm lái xe đường dài.

Đơn cử, 21h30 tối 21/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề trên tuyến phụ trách, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế đã tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 29H-920.XX do tài xế C.V.H (SN 1996, trú tại TP Hà Nội) điều khiển. Nhận thấy người điều khiển phương tiện có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh ma túy đối với tài xế. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế C.V.H dương tính với Amphetamin và Methamphetamine (ma túy đá).

Lái xe C.V.H. dương tính với ma túy "đá" , không có giấy phép lái xe khi lái xe tuyến Bắc - Nam.

Đáng chú ý, qua kiểm tra giấy tờ liên quan, tài xế H không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.V.H về hai hành vi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe. Dự kiến mức phạt tiền 53 triệu đồng.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất ma túy là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính tài xế và những người xung quanh. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện vận tải lớn.

Không chỉ tăng cường tập trung kiểm tra an toàn giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an TP Huế đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Trạm Biên phòng, Ban Quản lý Cảng Chân Mây, Cảng cá Thuận An tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trong hoạt động giao thông đường thủy.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và kiểm tra chất ma túy đối với các thuyền viên làm việc trên các phương tiện đường thủy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tại các cảng biển, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với thuyền viên đang làm việc trên các phương tiện thủy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đối với hàng chục thuyền viên trên các phương tiện. Kết quả, các trường hợp đều âm tính với chất ma túy…

Đẩy mạnh tuyên truyền đối với lái xe khách

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe ô tô khách, từ đầu tháng 10 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hàng chục doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách với hàng trăm lái xe ô tô khách. Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã thông tin đến đội ngũ lái xe về tình hình tai nạn giao thông, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn và các hành vi vi phạm thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho lái xe ô tô khách.

Đồng thời, phổ biến những quy định quan trọng của pháp luật về TTATGT đường bộ và quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, đi đúng làn đường, phần đường; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thực hiện đúng quy định về dừng, đỗ, đón trả khách và bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình…

Lực lượng CSGT Công an TP Huế nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trên những cung đường.

Thông qua buổi tuyên truyền, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách khẳng định, cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm, góp phần bảo đảm TTATGT.

Đại tá Lê Viết Phương khẳng định, trong thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đặc biệt tập trung xử lý đối với loại xe chở khách trá hình (xe ghép, xe ké),…với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm tạo ra môi trường giao thông lành mạnh, an toàn, văn minh, minh bạch.

Đặng Văn Vĩnh Hoàng điều khiển xe máy có nồng độ cồn, dương tính ma túy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đang tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các tổ công tác trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả cao điểm 60 ngày đêm của Công an thành phố, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vì sự bình yên và an toàn của nhân dân.