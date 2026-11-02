Công an TP Huế quyết liệt xử lý tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Ga Huế là cửa ngõ giao thông quan trọng của TP Huế, thường xuyên đón tiếp du khách và người dân từ nhiều địa phương, nhu cầu đón, trả khách lớn đã xuất hiện tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, lưu lượng người và phương tiện tập trung cao tại khu vực sân ga, đặc biệt vào các khung giờ tàu đến và tàu đi, gây ùn ứ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Công an phường Thuận Hóa ra quân lập lại trật tự tại khu vực Ga Huế vào tối 1/11.

Bên cạnh đó tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán còn diễn ra, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cản trở việc đi lại của người dân, hành khách, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân và người kinh doanh chưa cao, dẫn đến làm gia tăng nguy cơ mất trật tự an toàn giao.

Đặc biệt, khu vực phía trước Ga Huế có một số quán ăn, quán nhậu, và hàng quán nước hoạt động về đêm có xu hướng kê bàn ghế, chiếm dụng một phần sân ga làm nơi kinh doanh… Các phương tiện của khách vào ăn uống để tại khu vực sân Ga cản trở lối di chuyển của các phương tiện đưa đón hành khách đi tàu. Nhân viên một số quán đôi khi còn tràn ra đường chèo kéo khách, vi phạm về trật tự đô thị và trật tự công cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh văn minh đô thị và cảm nhận của du khách.

Tình trạng ùn ứ giao thông, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường kinh doanh ăn uống về đêm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực Ga Huế trong thời gian qua.

Trước thực trạng ùn ứ giao thông, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường kinh doanh ăn uống về đêm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại khu vực Ga Huế. Thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên toàn địa bàn TP Huế; lực lượng chức năng phường Thuận Hóa gồm: Công an phường, Tổ trật tự đô thị và lực lượng ANCS ra quân tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt.

Qua đó, lực lượng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè, đỗ xe trái quy định. Sự kết hợp quyết liệt giữa kiểm tra, xử lý và tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn minh đô thị tại khu vực cửa ngõ thành phố.

Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, tết; nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, những hoạt động kinh doanh đúng quy định, tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm TP Huế vẫn xuất hiện tình trạng người dân buôn bán, tận dụng vỉa hè làm nơi trưng bày hàng hóa, dựng khung, giá đỡ, đặt vật dụng phục vụ kinh doanh, gây thu hẹp không gian dành cho người đi bộ. Một số vị trí còn xảy ra tình trạng tập kết hàng hóa, phương tiện lấn chiếm lối đi, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xử lý nhiều trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè trái quy định.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Huế đã chủ động phối hợp Công an các phường tổ chức kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực có hoạt động kinh doanh.

Việc xử lý được triển khai trên tinh thần kiên quyết, khách quan, đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh, đồng thời kết hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ hành vi vi phạm, tự giác khắc phục và không tái phạm. Đối với các trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phải thực hiện đúng điều kiện, phạm vi và thủ tục theo quy định…

Theo Công an TP Huế, từ đầu năm đến nay, cơ quan Công an đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai các kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và các hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Toàn lực lượng tổ chức hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và một số vi phạm khác về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Công an TP Huế kiên quyết xử lý vừa phối hợp tuyên truyền đến các hộ buôn bán chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huếyêu cầu các đơn vị tiếp tục xác định trật tự đô thị, trật tự công cộnglà nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tập trung các đợt cao điểm; liên tục; chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với các phường trung tâm và những địa bàn có đông khách du lịch, Công an cấp xã, phường phải rà soát cụ thể từng tuyến, từng điểm, nhất là các khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng buôn bán hàng rong, bày bán hàng hóa ra vỉa hè, mái che, mái vẫy, đón trả khách, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, chèo kéo, đeo bám khách du lịch.

Với đặc thù là thành phố du lịch, việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Tại khu vực trường học, cần tập trung giải quyết tình trạng hàng rong, phương tiện dừng, đỗ, quay đầu, quay ra vào tùy tiện vào giờ cao điểm. Đồng thời tăng cường tuần tra, tuần lưu, chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT. Công an cấp xã, phường chủ động tham mưu chính quyền địa phương huy động các lực lượng cùng tham gia, xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại khu vực cổng trường.

Trên các tuyến cửa ngõ, QL1A và các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, tập kết vật liệu xây dựng, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn… “Với đặc thù là thành phố du lịch, việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự, thân thiện trong mắt người dân và du khách”, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng cho hay.

Trong đợt ra quân xử lý một số tồn tại ở khu vực Ga Huế, Công an phường Thuận Hóa vừa ra quyết định xử phạt 3 hộ kinh doanh quán nhậu gồm: T.H, T.B và S.E về các hành vi: Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Đồng thời, sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Ngoài ra, các quán này không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín và không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. Với các hành vi này, 3 hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính với số tiền 55 triệu đồng.