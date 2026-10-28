Công an TP Huế quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Đại tá Nguyễn Đình Dương- Giám đốc Công an TP Huế chủ trì hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai đợt cao điểm.

Theo báo cáo, trong 15 ngày đầu của đợt cao điểm, Tổ tuần tra 785 và các tổ tuần tra Công an cấp xã trên địa bàn TP Huế đã phát hiện, xử lý 38 vụ việc với 84 đối tượng. Trong đó, Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng; phát hiện 273 trường hợp với 411 lỗi vi phạm, tạm giữ 99 mô-tô và 2 xe máy điện.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng, trong đó có các vụ việc liên quan đến cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng lập biên bản 870 trường hợp vi phạm. Các tổ công tác tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Tổ tuần tra 785 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn. Kết quả này góp phần bảo vệ tài sản của người dân, du khách, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm, các tổ tuần tra còn kịp thời cứu giúp người bị đuối nước, hỗ trợ người dân gặp sự cố về sức khỏe, tai nạn và đưa đến cơ sở y tế khi cần thiết. Một tổ công tác thuộc Tổ 785 cũng đã phát hiện, cứu giúp người có ý định nhảy cầu tự tử tại phường Hương Trà. Những hành động này góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai đợt cao điểm tổ chức ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Đình Dương- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để bị động, bất ngờ hoặc bỏ lọt những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự (ANTT).

Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát; lựa chọn địa bàn, tuyến đường và khung giờ phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Toàn lực lượng cần tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội phạm, tệ nạn ma túy.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lĩnh vực được phân công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế tiếp tục bổ sung phương tiện, nâng cao khả năng cơ động và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Chiều 26-10, Phòng Hậu cần Công an TP Huế tổ chức bàn giao 33 ô-tô phục vụ công tác, chiến đấu cho Công an các đơn vị, địa phương. Số phương tiện được trang cấp gồm 6 xe phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu và 27 xe bán tải Mitsubishi Triton dành cho Công an các xã, phường, phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Việc bổ sung phương tiện góp phần nâng cao khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường hiệu quả tuần tra, kiểm soát và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Với quyết tâm triển khai hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, đêm, Công an TP Huế tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố.