Công an TP Huế phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

Công an TP Huế vừa tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự.

Trong 15 ngày, Tổ 785 và các tổ tuần tra Công an cấp xã đã chủ động phát hiện, xử lý 38 vụ việc liên quan đến 84 đối tượng. Riêng Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng; phát hiện 273 trường hợp với 411 lỗi vi phạm, tạm giữ 99 mô tô và 2 xe máy điện.

Quang cảnh hội nghị.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng, trong đó có các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Điển hình, Tổ 785 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh Huế an toàn, thân thiện.

Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã lập biên bản 870 trường hợp vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương – Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu toàn lực lượng thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Ban Giám đốc; tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bám sát địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương – Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, chủ động phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lĩnh vực được phân công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, gần dân, sát dân, lấy sự bình yên và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, Giám đốc Công an TP Huế đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công tác 785, các tổ tuần tra Công an cấp xã. Các Phó Giám đốc Công an TP được phân công luân phiên trực tiếp phụ trách, kiểm tra tình hình triển khai tại các đơn vị, địa phương.

Trong đợt cao điểm Công an TP Huế phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc về an ninh, trật tự.

Tối 20/10, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP Huế đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của các tổ tuần tra, ghi nhận, động viên tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong việc bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử; xử lý vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm nghiêm minh, đồng thời gần gũi, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân.