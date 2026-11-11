Công an Tp Huế nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ cộng đồng

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, gây sạt lở đất đá và cây xanh gãy đổ tại nhiều tuyến đường, lực lượng Công an Tp. Huế đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố, phân luồng giao thông, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Những việc làm thiết thực tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm vì Nhân dân phục vụ.

Chủ động ứng phó mưa lũ, khơi thông những tuyến đường

Theo bản tin phát lúc 12h30 ngày 10/11/2026 của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, lũ trên các sông đang lên, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân. Trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, nhiều khu vực miền núi xuất hiện nguy cơ sạt lở đất đá, cây xanh gãy đổ, lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ tại cơ sở.

Ngày 9/11, tại xã A Lưới 5, mưa lớn khiến đất đá và cành cây từ taluy tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông tại Km61+200 đến Km61+300 trên tuyến Quốc lộ 49.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã A Lưới 5 phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông, đồng thời huy động lực lượng thu dọn đất đá, cành cây, khơi thông tuyến đường.

Không chỉ tập trung giải tỏa giao thông, lực lượng Công an còn phối hợp tổ chức di dời người dân cùng tài sản tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Việc chủ động phòng ngừa giúp hạn chế những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong điều kiện mưa lũ diễn biến khó lường.

Công an Tp Huế nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ cộng đồng

Gần dân, sát dân trong những ngày mưa lũ

Ngày 10/11, tại xã A Lưới 3, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Tp Huế phối hợp với Cảnh sát cơ động, Công an xã và người dân xử lý các điểm cây xanh gãy đổ, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng tập trung thu dọn chướng ngại vật, giải phóng mặt đường, từng bước khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám sát địa bàn, kịp thời có mặt tại những nơi xảy ra sự cố.

Từ cảnh báo nguy cơ sạt lở, phân luồng giao thông đến hỗ trợ di dời người dân và khắc phục hậu quả mưa lũ, mỗi hành động đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là sự đồng hành, sẻ chia với cộng đồng trước những khó khăn do thiên tai gây ra.

Công an Tp Huế nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ cộng đồng

Những việc làm thiết thực của lực lượng Công an TP Huế góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thiệt hại và duy trì sự an toàn trên các tuyến giao thông. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn tiếp tục được lan tỏa.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng đặt ra nhiều thách thức, sự chủ động của lực lượng chức năng cần được kết hợp với ý thức phòng tránh của mỗi người dân và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, xây dựng môi trường sống an toàn, củng cố niềm tin xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.