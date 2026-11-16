Công an TP Huế nỗ lực giữ vững bình yên địa bàn

Nổi bật, trên lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng Công an phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng so với trước đó. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ; duy trì 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, khởi tố 4 vụ/7 bị can, xử lý hành chính 48 vụ việc vi phạm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại đợt sơ kết cao điểm 60 ngày, đêm.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường, gắn với quản lý chặt địa bàn, đối tượng và phòng ngừa vi phạm từ cơ sở. Đến nay, Công an TP Huế hoàn thành chỉ tiêu thu mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 với 493 trường hợp; vận động nhân dân giao nộp 373/695 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an cấp xã phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.

Công an TP Huế trao tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết xã miền núi Khe Tre.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 8/10 đến 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 479 tổ, 492 ca tuần tra, kiểm soát; kiểm tra 8.605 phương tiện, lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm, trong đó có 246 trường hợp thuộc lứa tuổi học sinh; dự kiến xử phạt hơn 9,97 tỷ đồng. Qua kiểm tra 1.880 trường hợp, phát hiện 2 người điều khiển ô tô vi phạm quy định về ma túy. Công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cũng được chú trọng với 288 cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao được kiểm tra; rà soát 489 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực tập 20 phương án tại các khu dân cư.

Đáng chú ý, hoạt động của Tổ công tác 785 và các Tổ tuần tra Công an cấp xã tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo thế chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Từ ngày 8/10 đến 8/11, các Tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị cũng tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, không để hình thành các nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự. Điển hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố một số nhóm đối tượng thanh, thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, một số đối tượng mang theo hung khí, chạy xe với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố đe dọa an toàn người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến môi trường du lịch, sinh hoạt và đời sống của người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu trường hợp nhảy sông tự vẫn trong đêm.

Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp nhân dân trong những tình huống nguy cấp. Tiêu biểu, cán bộ Cảnh sát giao thông đường thủy cùng người dân cứu sống một phụ nữ đuối nước trên sông Hương; Công an xã Quảng Điền phối hợp với người dân cứu sống hai ngư dân bị lật thuyền; cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động dũng cảm cứu người đuối nước giữa đêm khuya. Với những hành động dũng cảm, giàu tính nhân văn, các tập thể, cá nhân liên quan đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen. Đây không chỉ là những việc làm thiết thực bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị sơ kết đợt cao điểm 60 ngày, đêm; Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu trong thời gian tới, toàn lực lượng thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Ban Giám đốc, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bám sát địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, phải tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc và cho vay “tín dụng đen”; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, chủ động phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh địa bàn, đối tượng hoạt động phức tạp.

Cùng với đó, cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với các lực lượng chức năng có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống ma túy và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới. Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm.

Cán bộ Cảnh sát giao thông xử lý các phương tiện chở keo tràm vi phạm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xác định đợt cao điểm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác. Trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài; nâng cao hiệu quả nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Đồng thời, phát huy hiệu quả Tổ công tác 785, các Tổ tuần tra Công an, phân công nhiệm vụ phải đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu cao điểm 60 ngày, đêm, giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, gần dân, sát dân, lấy sự bình yên và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, địa phương và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, Công an TP Huế tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trên địa bàn thành phố.